Zayn Malik verschiebt Tour nach Liam Paynes tragischem Tod

Zayn Malik (31) hat seine geplante US-Tour "Stairway to the Sky" verschoben. Nachdem sein ehemaliger One Direction-Bandkollege Liam Payne (✝31) am 16. Oktober auf tragische Weise verstorben ist, fühlt sich der Sänger nicht in der Lage, die anstehenden Konzerte durchzuführen. In einem emotionalen Statement auf Instagram teilte Zayn mit, dass die Shows nun auf Januar verlegt werden, da er Zeit für die Trauerbewältigung nach dem schmerzlichen Verlust benötigt. Liam war in Buenos Aires, Argentinien, ums Leben gekommen, nachdem er von einem Hotelbalkon gestürzt war.

Liams Tod hat nicht nur die Musikwelt erschüttert, sondern auch seine ehemaligen Bandkollegen tief getroffen. In einem herzzerreißenden Post auf der Social-Media-Plattform drückte Zayn seine tiefe Trauer über den Verlust von Liam aus: "Ich habe einen Bruder verloren, als du uns verlassen hast und ich kann nicht beschreiben, was ich dafür geben würde, dich noch einmal zu umarmen und dir zu sagen, wie sehr ich dich liebe und respektiere." Auch die anderen Mitglieder von "One Direction", darunter Louis Tomlinson (32), Niall Horan (31) und Harry Styles (30), haben ihre Trauer und Verbundenheit durch gemeinsame und persönliche Statements im Netz zum Ausdruck gebracht.

Die tragischen Umstände von Liams Tod nahmen eine erschreckende Wendung, als neue Details ans Licht kamen. Wie das Magazin TMZ berichtete, habe die argentinische Polizei erklärt, dass der Sturz von einem Balkon im dritten Stock vorsätzlich war. Ein Polizeibeamter aus Buenos Aires habe angegeben, dass der Sänger "vom Balkon seines Zimmers gesprungen" sei. Die vorläufige Autopsie, die von den Behörden veröffentlicht wurde, habe das Ausmaß der Verletzungen bestätigt. "Es gab zahlreiche innere und äußere Blutungen", hieß es darin. Die Ergebnisse des toxikologischen Berichts stehen bisher noch aus.

Zayn Malik, Sänger

Liam Payne, Musiker