"90210": Tori Spelling trifft Ex-Kollegen bei Hollywood-Show

Tori Spelling (51), bekannt aus der Kultserie Beverly Hills, 90210, feierte jüngst ein freudiges Wiedersehen mit ihren früheren Co-Stars Brian Austin Green (51) und Ian Ziering (60). Das Treffen fand am vergangenen Wochenende auf der Fan-Convention "The Hollywood Show" in Burbank statt und sorgte bei Fans für große Begeisterung. Tori, die die Rolle der Donna Martin verkörperte, teilte auf Instagram ein Foto mit Brian, ihrem einstigen Seriendate, und Ian. "Ein großartiger Tag mit diesen beiden", betitelte sie ihren Beitrag und bedankte sich bei all den Fans, die erschienen waren.

Dieser gemeinsame Auftritt war laut Daily Mail besonders symbolisch, da Tori und Brian nach dem Ende der Show für ganze 18 Jahre keinen Kontakt mehr zueinander hatten. Die beiden TV-Stars, die in den frühen Jahren der Serie auch privat ein Paar waren, reflektierten kürzlich in einem Podcast über ihre lange Entfremdung und dass ehemalige Partner zu dieser Distanz beigetragen hätten. Tori erinnerte sich daran, dass sie bei ihrem letzten Gespräch geweint hatte, aus Angst, den engen Kontakt zu verlieren, den sie einst hatten. Brian beschrieb, wie er das Gefühl hatte, ihre Freundschaft sei nicht mehr gewollt gewesen, während Tori tief in einer komplizierten Beziehung steckte.

Abseits dieser Wiedervereinigung blickte Tori mit gemischten Gefühlen auf vergangene Beziehungen zurück, die ihr Leben stark beeinflusst hatten. Sie gestand offen, dass sie sich in einigen dieser Partnerschaften verloren hatte, was schließlich auch zu Entfremdungen zwischen langjährigen Freunden führte. Inzwischen, als Mutter von fünf Kindern und nach mehreren Ehen, hat Tori offenbar erkannt, wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben und enge Freundschaften zu pflegen. Das Wiedersehen mit Brian und Ian ist ein weiterer Schritt, alte Bande zu erneuern und positive Erinnerungen an eine prägende Zeit wieder aufleben zu lassen.

ActionPress / Hollywood Pix Die beiden Co-Stars Brian Austin Green und Tori Spelling

Getty Images Brian Austin Green, Shannen Doherty, Ian Ziering, Jennie Garth und Tori Spelling

