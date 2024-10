Anna Kendrick bezeichnet sich als "kinderlose Katzenlady"

Schauspielerin Anna Kendrick (39), bekannt aus Filmen wie Pitch Perfect, hat sich jetzt in einem Interview offen über ihre Entscheidung geäußert, keine Kinder zu haben. In dem Gespräch mit Flow Space verriet die 39-Jährige, dass sie sich selbst als "kinderlose Katzenlady" bezeichnet, wenn es um das Thema Elternschaft geht. Anlass für ihre Äußerungen war eine Reflexion darüber, wie unterschiedlich Männer und Frauen über das Thema Kinder nachdenken und sprechen. Anna beschrieb, dass sie Männer auf die Frage nach Kindern häufig sagen hört: "Ja, vielleicht später mal – ein paar Kinder, die herumlaufen", während sie sich bei Frauen an eine solche Äußerung nicht erinnern könne.

Die Schauspielerin betont, dass solche Aussagen ein bestimmtes Bild vermitteln: "Man kommt nach Hause am Ende des Arbeitstages, legt den sprichwörtlichen Aktenkoffer ab und macht sich einen Cocktail, während eine Frau im Laura-Ashley-Kleid im Garten ist und ein paar Kinder in weißer Kleidung herumlaufen." Diesen Männern würde sie zu gerne einmal die Frage stellen: "Wo genau sind Sie in diesem Bild, mein Guter?" Solche Formulierungen stören den Star ebenso wie Ehemänner, die sagen, sie möchten bei den Kindern "helfen", besonders wenn beide Elternteile arbeiten.

Weiterhin erklärte Anna, dass sie oft den Impuls hat, ihre Meinung zu diesen Themen zu äußern, sich dann aber zurückhält. "Und ich möchte dazu oft etwas sagen, aber dann denke ich mir: 'Nun, ich bin die kinderlose Katzenlady. Ich werde nichts dazu sagen.'" In einem Interview mit The Guardian sprach sie ebenfalls über ihre Entscheidung gegen Kinder und scherzte über ihre Verantwortungslosigkeit: "Warum sollte mir jemand ein Kind anvertrauen?" Die Schauspielerin, die neulich zugab, nicht kochen zu können, widmet sich derzeit ihrem Regiedebüt "Woman of the Hour" und traf kürzlich bei dessen Premiere auf ihre "Pitch Perfect 2"-Kolleginnen Kelley Jakle und Chrissie Fit (40).

Getty Images Anna Kendrick, September 2021

Getty Images Anna Kendrick bei den HISTORYTalks 2022

