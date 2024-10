Cecilia Asoro findet Mike Heiters TV-Antrag "schrecklich"

Gestern Abend stellte Mike Heiter (32) seiner Freundin Leyla Lahouar (28) bei Promi Big Brother die Frage aller Fragen. Der große Bruder hatte alles vorbereitet – Mike musste nur noch zustimmen und auf die Knie gehen. Mitstreiterin Cecilia Asoro (28), die mittlerweile ausgeschieden ist, hat eine klare Meinung zu dem TV-Antrag: "Ich wünsche niemandem so einen schrecklichen Antrag." Für sie sei alles geskriptet gewesen und alles andere als authentisch. "Ich will nicht, dass jemand meinen Mann dazu zwingt, auf die Knie zu gehen, das war der peinlichste Moment ever", echauffiert sie sich in ihrer Instagram-Story.

Dass einige Zuschauer den Antrag süß finden, kann die einstige Der Bachelor-Kandidatin nicht nachvollziehen: "Er war nicht verlegen, er war einfach nur noch nicht bereit", schätzt Cecilia die Situation ein und führt aus: "Ich nehme die beiden sogar in Schutz, die wurden unter Druck gesetzt." Tatsächlich hatte Mike den großen Bruder nicht um Hilfe gebeten, er bekam von Big Brother die Chance, sich mit Leyla im TV zu verloben. Da er anscheinend schon einen Antrag geplant hatte, meinte er im Sprechzimmer: "Warum nicht? Warum warten?"

Das scheint auch Leyla so zu sehen, denn sie schrie laut "Ja" und sprang ihrem Partner in die Arme. Ihr macht es offenbar nichts aus, dass alles ziemlich spontan ablief und Mike nichts selbst planen musste. Auch die anderen Kandidaten wie Alida Kurras (47) und Matthias Höhn (28) freuten sich für das Paar mit.

Joyn Cecilia Asoro, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter bei "Promi Big Brother" 2024

