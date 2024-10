Gerüchte sind bestätigt: Sido wird tatsächlich erneut Vater

Bereits in den vergangenen Wochen wurde viel spekuliert und jetzt machen Sido (43) und seine Partnerin Georgina Stumpf den Gerüchten ein Ende. Auf Instagram meldet Georgina sich mit niedlichen Neuigkeiten zu Wort. Sie postet ein Video von sich, in dem sie oben ohne mit einer College-Jacke bekleidet ist – darunter blitzt ihr schon recht groß gewachsener Babybauch hervor. Der Rapper und seine Liebste werden also tatsächlich Eltern. Den Clip kommentiert die werdende Mama mit einigen Herz-Emojis und dem Wort "Mama". Wann es so weit ist und ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet, verriet Georgina noch nicht.

Bereits vor einigen Wochen hatte ein Insider behauptet, dass Sido und die Twitch-Moderatorin Nachwuchs bekommen. Ein Freund hatte die Babynews gegenüber Bunte ausgeplaudert. Wie viel Wahrheit darin steckte, war zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Sido selbst hat sich bisher ebenfalls noch nicht zu Wort gemeldet. Genug Erfahrung hat der Musiker aber. Immerhin ist er bereits Papa von vier Kindern.

Zwei seiner Söhne stammen aus früheren Beziehungen. Während seiner Ehe mit Charlotte Würdig (46) bekam Sido dann noch einmal zwei Söhne. Mit der Moderatorin war er von 2012 bis 2020 verheiratet. Danach soll Sido seine Georgina kennengelernt haben. Seine Kinder lernte sie offenbar schon kennen, ebenso wie Charlotte. Die Patchwork-Familie wurde sogar schon gemeinsam im Urlaub erwischt. Gegenüber RTL erklärte Charlotte, warum ihre Freundschaft zu ihrem Ex und seiner Partnerin funktioniere: "Ich glaube, man darf sich selbst nicht so ernst nehmen. Man muss mal das Ego ein bisschen runterschrauben, mal durchatmen, mal überlegen: Was ist langfristig eigentlich mein Ziel? Im besten Fall Harmonie."

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf im Oktober 2024

Getty Images Sido, Rapper

