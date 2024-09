Insider behauptet: Rapper Sido wird zum dritten Mal Vater

Sido (43) soll seit der Trennung von seiner Frau Charlotte Würdig (46) bereits seit zwei Jahren mit der Twitch-Moderatorin Georgina Stumpf durchs Leben gehen – angeblich heben sie ihre Beziehung jetzt auf ein neues Level. Der Rapper soll noch einmal Vater werden! Das behauptet nun ein Freund des Musikers gegenüber Bunte. Nähere Details wie die Schwangerschaftswoche sind jedoch erst einmal nicht bekannt. Auch Sido selbst äußerte sich noch nicht dazu.

Sido hat mit seiner Ex-Frau Charlotte bereits zwei Kinder: 2013 erblickte ihr erster gemeinsamer Sohn das Licht der Welt, drei Jahre später wurden sie erneut Eltern eines kleinen Jungen. Dem Patchwork-Glück scheint nichts mehr im Wege zu stehen: Charlotte war bereits mehrfach mit Sido, seiner neuen Partnerin und ihren beiden gemeinsamen Kindern zusammen im Urlaub. Zudem wurden sie und Georgina bereits zusammen beim Feiern erwischt.

Erst im Juni dieses Jahres plauderte Charlotte aus, wie es dazu kommt, dass sie sich so gut mit Georgina versteht. "Ich glaube, man darf sich selbst nicht so ernst nehmen. Man muss mal das Ego ein bisschen runterschrauben, mal durchatmen, mal überlegen: Was ist langfristig eigentlich mein Ziel? Im besten Fall Harmonie", erklärte sie gegenüber RTL und betonte, dass Sido an der Freundschaft nichts zu rütteln habe: "Wenn zwei sich gut verstehen, dann verstehen die sich eben gut. Da hat der gar nichts mitzureden."

Instagram / charlottewuerdig Georgia Stumpf, Sido und Charlotte Würdig, April 2024

Instagram / shawnstein Rapper Sido

