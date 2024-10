König Frederik und Mary bezaubern bei erstem Staatsbankett

Königin Mary (52) und König Frederik X. (56) strahlen! Der Regent und seine Frau luden am Dienstag auf Schloss Christiansborg zu einem großen Staatsbankett. Die isländische Präsidentin Halla Tómasdóttir und ihr Ehemann Björn Skúlason waren dabei ihre Ehrengäste. Bei diesem besonderen Anlass trug Mary eine atemberaubende Kreation von Jesper Høvring, die sie erstmals bei der Bambi-Verleihung in Berlin im Oktober 2014 präsentierte. Zu ihrem eleganten Outfit gehörten außerdem das prunkvolle Perlen-Poire-Diadem und ein passendes Make-up. Frederik machte hingegen in seiner Uniform eine gute Figur.

Der aktuelle Anlass markierte einen wichtigen Moment für das dänische Königshaus, da es der erste Staatsbesuch ist, den Mary und Frederik seit langer Zeit gemeinsam ausrichten. Während des Empfangs zeigten sich beide in bester Laune und hielten hier und da einen Plausch mit ihren Gästen. Im Januar wurde Frederik zum neuen Monarchen Dänemarks gekrönt. Zuvor dankte seine Mutter Königin Margrethe (84) nach 53 Jahren auf dem Thron ab. "Frederik wird sein Amt geräuschloser ausüben, auch etwas glanzloser, weil er ja nun mal ein Mann ist. Die Glamourrolle fällt seiner Frau zu. Heißt: Mary wird durch ihre Eleganz schon für einen Wow-Effekt sorgen", erklärte Adelsexperte Jürgen Worlitz (75) dazu Promiflash.

Frederik und Mary lernten sich 2000 bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney kennen. Vier Jahre später gaben sich die beiden das Jawort. Zusammen hat das Königspaar vier Kinder – Prinz Christian (18), Prinzessin Isabella (17) und die Zwillinge Prinz Vincent (13) und Prinzessin Josephine (13). In den vergangenen Monaten kamen allerdings Affärengerüchte um Frederik auf, ob diese stimmen, ist nicht bestätigt. Mary bleibt jedoch weiterhin stark an seiner Seite.

Getty Images Königin Mary und König Frederik X. von Dänemark auf Schloss Christiansborg, 2024

Getty Images Prinz Frederik und Prinzessin Mary von Dänemark im November 2023

