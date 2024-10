Liam Paynes Freundin Kate erstmals nach seinem Tod gesichtet

Liam Paynes (✝31) Tod erschüttert weiterhin die Musikwelt: Das einstige One Direction-Mitglied war vergangene Woche nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Argentinien verstorben. Die Tage zuvor hatte er mit seiner Freundin Kate Cassidy verbracht – die, wie Fotos zeigen, die The Sun vorliegen, jetzt das erste Mal seit Bekanntwerden der traurigen Nachricht in der Öffentlichkeit entdeckt wurde. Auf den Aufnahmen macht die Influencerin ein paar Besorgungen mit zwei ihrer Freundinnen und wirkt währenddessen sichtlich erschüttert.

Der Verlust ihres Liebsten trifft die 25-Jährige sehr. Das machte sie vor wenigen Tagen mit einem Statement auf Instagram deutlich. "Nichts in den vergangenen Tagen hat sich echt angefühlt. Ich bitte euch und bete dafür, dass ihr mir die Gnade und den Raum gebt, dies privat zu verarbeiten", schrieb sie und fügte hinzu: "Liam, mein Engel. Du bist alles. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich bedingungslos und vollständig geliebt habe."

Der 31-Jährige verstarb vergangenen Mittwoch. Wie unter anderem Mirror berichtete, zeigten die ersten Ergebnisse der Autopsie, dass "mehrfache Verletzungen und innere sowie äußere Blutungen" zu Liams Tod führten. Seitdem trauern zahlreiche Menschen um den Musiker – darunter auch seine einstigen Boyband-Kollegen und Musikmogul Simon Cowell (65), der die One-Direction-Jungs bei The X-Factor betreut und anschließend unter Vertrag genommen hatte. "Ich bin am Boden zerstört. Mein Herz ist gebrochen und ich fühle mich leer. Und ich will, dass du weißt, wie sehr ich dich liebe und was für einen Respekt ich vor dir habe", schrieb er hochemotional im Netz.

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy im August 2024

Getty Images "One Direction" mit ihrem Produzenten Simon Cowell im Dezember 2010

