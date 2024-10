Marie Reim war schon immer riesiger Fan von Papa Matthias

Marie Reim (24) ist vor allem als Tochter der berühmten Schlagerstars Matthias Reim (66) und Michelle (52) bekannt. In den vergangenen Jahren machte sie sich selbst allerdings auch einen Namen als Sängerin in der Musikbranche. Eines ihrer größten Vorbilder war stets ihr gefeierter Papa Matthias. Was er ihr als Künstler schon früher bedeutete, betont Marie im Gespräch mit Bild: "Ich habe ihm auch viele Briefe geschrieben, in denen ich ihm gesagt habe, wie lieb ich ihn habe und was er für ein toller Sänger und Songschreiber ist. Ich habe ihn schon immer sehr bewundert."

Heute bewundert die 24-Jährige nicht nur den "Verdammt, ich lieb' dich"-Interpreten, sondern schätzt auch sein Feedback zu ihrer eigenen Musik. Im Interview erläutert sie: "Papa hat mir schon viele gute Tipps gegeben. Er kann auch kritisch sein, verpackt es aber mit seiner warmen, väterlichen Stimme immer in nette Worte." Die Künstlerin unterstreicht, dass jedes Lob von ihm in Bezug auf ihre Songs sie sehr stolz mache und sich wie ein "Gottessegen" anfühle.

Nicht nur mit ihrer Familie pflegt Marie allem Anschein nach ein harmonisches Verhältnis. Auch in ihrem Liebesleben könnte es derzeit wohl kaum besser für die Musikerin laufen. Im Juni dieses Jahres machte sie offiziell, dass sie glücklich verliebt in ihren Partner Aleks sei. Seitdem versorgt die Sängerin ihre Fans auf Social Media regelmäßig mit süßen Schnappschüssen der zwei. So teilte sie auf Instagram unter anderem eine romantische Aufnahme von sich und ihrem Liebsten, wie sie Arm in Arm nebeneinander posieren und strahlend in die Kamera blicken.

Getty Images Michelle und ihre Tochter Marie Reim bei der Show "150 Jahre Schlager - Das große Fest zum Jubiläum"

Instagram / mariereim_official Marie Reim und ihr Partner Aleks, 2024

