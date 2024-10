"Mein Mann": Realitystar Kim Virginia Hartung ist vergeben

Kim Virginia Hartung (29) lässt die nächste Bombe platzen: Anscheinend hat sie ihr Herz wieder verschenkt! Auf ihrem Instagram-Kanal will sie in einem Video eigentlich erklären, warum sie ausgerechnet jetzt, kurz vor dem Promi Big Brother-Finale, über die Kandidaten Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) spricht – vor allem, weil sich Kims Ex und seine Neue verlobt haben. "Ich habe das nicht gemacht, um jemandem etwas zu versauen, weil es eh schon feststand", erzählt sie und betont, dass ihr Partner hinter ihr stehe: "Mein Mann unterstützt mich da. Und ich will nicht, dass ihr denkt, jetzt hat sie einen Mann, jetzt fühlt sie sich stark. Das liegt nicht an meinem Mann, aber er gibt mir Kraft."

Das Ganze klingt ziemlich ernst zwischen den beiden. "Er hat gesagt, rede darüber und du bist sicher", führt sie aus. Ob er damit wohl das Thema Abtreibung meint? Denn gestern verriet Kim, dass sie ungewollt schwanger wurde – viele Fans spekulierten, dass Mike der Vater gewesen sein könnte. Im selben Atemzug meint sie, dass der Antrag von ihrem Verflossenen an Leyla schon zu Beginn der Staffel von der Produktion geplant gewesen sei: "Ich habe ja gesagt, dass die beiden weit kommen werden. Es wird eine 'Cinderella'-Story. Elena kommt als Böse rein und das Paar übersteht alles gemeinsam."

Gestern Abend überraschte der große Bruder nicht nur die Zuschauer, sondern auch Mike im Sprechzimmer. Er gab ihm die Chance, Leyla einen Antrag zu machen. Er stellte Champagner, Rosen und einen Fake-Ring zur Verfügung. Der Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat 2023 nahm das Angebot an: "Warum nicht?"

