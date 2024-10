Mikes Heiratsantrag bei Promi BB: Max findet es "komisch"

Gestern Abend kam es zu einer Liebessensation bei Promi Big Brother: Mike Heiter (32) machte seiner Freundin Leyla Lahouar (28) unter den wachsamen Augen des großen Bruders einen Heiratsantrag! Doch was hielten ihre Mitbewohner davon? Promiflash hat bei Max Kruse (36), der gestern kurz vor dem großen Finale den Container verlassen musste, nachgefragt! "Ich wünsche den beiden alles Gute! Ich habe mich mit beiden sehr gut verstanden, deswegen kann ich ihnen nur alles Gute wünschen", stellt der Fußballer im Interview klar, räumt dann aber ein: "Ich finde den Zeitpunkt für den Antrag etwas komisch. Ich weiß auch nicht, ob das von Mike so geplant war oder ob das am Ende von Big Brother kam. [...] es wirkte schon mehr oder weniger gedrängt." Dennoch glaube er nicht, dass hinter dem Antrag seines Promi-BB-Kumpels Taktik stecke: "Ob das eine Idee von Mike war oder nicht – am Ende ist es ein Wettbewerb, der für alle gleich fair sein sollte. Ich finde es einfach nicht fair, so was vor dem Finale zu machen."

Max selbst musste gestern Nacht den berühmt-berüchtigten TV-Container verlassen. Dass der 36-Jährige kurz vor dem Finale ausschied, störe ihn aber nicht. "Man muss immer damit rechnen – vor allem, wenn es weniger Leute werden. Egal, wer von uns weg am Ende den Sieg holt, er hat es auf jeden Fall verdient zu gewinnen und deswegen ist alles okay", betont Max im Promiflash-Interview. Einen persönlichen Favoriten habe er anscheinend dennoch: "Ich gönne es wirklich allen, aber hätte ich gestern eine Goldmedaille für jemand bekommen, um ihn ins Finale zu bringen, hätte ich Alida (47) genommen."

Mike, Leyla, Alida und ihre Konkurrenten Jochen Horst (63) und Matthias Höhn (28) setzten sich von insgesamt 14 Promi-BB-Kandidaten durch. Doch der Weg dahin war für die Stars und Sternchen alles andere als leicht. "Ich habe mir das Container-Leben sehr viel leichter vorgestellt. [...] Das Schlimmste ist für mich auf jeden Fall die hygienische Situation. Das habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt", erklärte unter anderem Alida dem großen Bruder. Matze schien das ähnlich zu sehen: "Diese Unhygiene. Ich trage seit 14 Tagen diese Jogginghose, ohne sie einmal gewaschen, geschweige denn eine andere Hose angehabt zu haben. Außer vielleicht mal eine Badehose. Das Einzige, was hier mit Körperhygiene zu tun hat, ist bei mir Zähneputzen und Boxershorts und Socken wechseln."

Joyn Max Kruse, "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2024

Joyn Max Kruse, Alida Kurras und Matthias Höhn, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

