Prinz Harry und Herzogin Meghan kaufen ein Haus in Portugal

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) kommen wohl bald wieder öfter nach Europa: Das Ehepaar hat sich ein Ferienhaus in Portugal gekauft! Wie Daily Mail berichtet, haben die beiden ein Grundstück südlich von Lissabon erworben – ganz in der Nähe des Anwesens von Harrys Cousine Prinzessin Eugenie (34) und ihrem Ehemann Jack Brooksbank (38). Der Brite und seine Frau sollen laut Insider-Infos kürzlich ein paar Tage bei dem Paar verbracht und sich während dieser Zeit potenzielle Häuser angeschaut haben. Für welche Villa sie sich genau entschieden haben, ist nicht bekannt.

Das Anwesen könnte Meghan zudem die Möglichkeit bieten, ein sogenanntes "Goldenes Visum" zu erhalten. Dieses Visum gewährt dauerhaftes Aufenthaltsrecht und uneingeschränkten Zugang zum Schengen-Raum der Europäischen Union, was besonders für die 43-Jährige als US-amerikanische Staatsbürgerin von Vorteil wäre. Prinz Harry wäre so auch wieder näher an seiner Heimat England, in der er in den vergangenen Jahren nur wenig Zeit verbracht hat. In diesem Jahr absolvierte er allerdings wieder mehr Auftritte in London und Umgebung, was vor allem die Royal-Fans sehr begeisterte. Sie hoffen weiterhin auf eine Versöhnung zwischen ihm und seiner Familie.

Der 40-Jährige und seine Partnerin hatten 2020 ihre royalen Pflichten niedergelegt und wanderten mit ihren Kindern Archie (5) und Lilibet (3) nach Montecito, Kalifornien, aus. Das Verhältnis zur britischen Königsfamilie hat sich seither sehr verschlechtert – insbesondere nach der Veröffentlichung von Harrys Memoiren "Reserve" ("Spare") und einer Netflix-Dokumentation über das Paar. Die Aufforderung von König Charles (75), ihr britisches Domizil Frogmore Cottage zu verlassen, soll laut Medienberichten kurz nach Erscheinen des Buches erfolgt sein und wurde von vielen als weiteres Zeichen der Entfremdung gewertet. Trotz der familiären Spannungen pflegt der royale Rotschopf ein enges Verhältnis zu seiner Cousine Eugenie, mit der er seit Kindertagen verbunden ist und die ihn stets unterstützt hat.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry auf Kolumbienreise, August 2024

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

