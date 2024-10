Seltenheit: Riko Shibata und Nicolas Cage strahlen auf Event

Nicolas Cage (60) und seine Frau Riko Shibata (29) liefern den Fans einen süßen Pärchenauftritt: Der Schauspieler und die Japanerin besuchen gemeinsam das Newport Beach Film Festival in Kalifornien und strahlen währenddessen bis über beide Ohren! Doch damit nicht genug, auch mit ihren Outfits können die beiden punkten. Der Oscar-Preisträger erscheint in einem eleganten weißen Sakko über einem schwarzen Hemd mit floralem Muster und kombiniert dazu eine schwarze Hose. Seine Liebste dagegen verzaubert in einem stilvollen schwarzen Minikleid mit langen Ärmeln, zu dem sie Stiefeletten und eine Handtasche der Marke Chanel kombiniert.

Es scheint, als habe sich das Paar vorgenommen, sich häufiger gemeinsam zu zeigen. Auftritte wie diese waren in der Vergangenheit nämlich eher eine Seltenheit. In diesem Jahr ließen sich die zwei jedoch bereits zu mehreren Anlässen zusammen ablichten. So gehörten Nicolas und die 29-Jährige zu den Gästen der Vanity Fair Oscar Party im vergangenen März, wo sie besonders zurechtgemacht auf dem roten Teppich überzeugten. Der "Next"-Darsteller trug einen klassischen schwarzen Smoking, während Riko in ein einzigartiges schwarzes Kleid mit silberfarbener Verzierung gehüllt war.

Nicolas und seine Gattin lernten sich über gemeinsame Freunde in Japan kennen und wurden erstmals im Februar 2020 Händchen haltend gesichtet. Rund ein halbes Jahr später verlobte sich das Paar und heiratete im Februar 2021 während einer kleinen Zeremonie in Las Vegas. Im Jahr darauf wurden sie Eltern ihrer kleinen August Francesca Coppola Cage, deren Ankunft durch einen Vertreter gegenüber People bestätigt wurde. "Nicolas und Riko freuen sich, die Geburt ihrer Tochter bekannt zu geben", verkündete dieser und fügte hinzu: "Mutter und Tochter geht es gut."

Getty Images Riko Shibata und Nicolas Cage bei der Vanity Fair Oscar Party, März 2024

Getty Images Riko Shibata and Nicolas Cage im Juli 2024

