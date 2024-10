Shawn Mendes singt während Konzert Song für Liam Payne

Am Freitagabend unterbrach Shawn Mendes (26) sein Konzert im Brooklyn Paramount Theatre in New York, um dem verstorbenen Liam Payne (✝31) eine herzergreifende Hommage zu widmen. Der kanadische Superstar zeigte sich tief betroffen über den tragischen Verlust des ehemaligen One Direction-Sängers, der am 16. Oktober verstorben war. "Wir haben die Nachricht von Liam gehört, und es fühlt sich völlig verheerend an", sagte Shawn mit bewegter Stimme vor seinen Fans.

In einem Video des Konzertmoments, das von Fans aufgenommen und in den sozialen Medien geteilt wurde, erinnerte sich Shawn an seine Begegnungen mit Liam und beschrieb ihn als eine "wundervolle Seele" mit leuchtenden Augen. "Ich habe Liam ein paar Mal getroffen, und er war ein schöner Mensch, seine Augen strahlten – es war Schönheit, die in seinen Augen schimmerte", teilte er dem Publikum mit. Um seine Trauer und Wertschätzung auszudrücken, widmete Shawn ihm sein Lied "Heart of Gold". Er ermutigte die Anwesenden, Liebe und Gebete an Liam und seine Familie zu senden: "Liam, wir lieben dich. Die Welt weint um dich, Bruder, und wir beten alle für deinen Sohn und deine Familie. Ich vermisse dich, Mann. Das ist heute Abend für dich, Liam, von uns allen", sagte er unter dem Applaus der Zuschauer.

Der Song "Heart of Gold" stammt aus dem kommenden gleichnamigen Album "Shawn". Wie People berichtete, war das Konzert in New York zudem Teil seines bevorstehenden Konzertfilms "For Friends and Family Only", der am 14. November, dem Vorabend der Albumveröffentlichung, in die Kinos kommen soll. Liam Payne, der als Mitglied der erfolgreichen Band One Direction weltberühmt wurde, starb, als er vom Balkon des CasaSur Palermo Hotels in Buenos Aires, Argentinien stürzte.

Getty Images Liam Payne am 20. Januar 2023 in Dubai bei einer Eröffnung eines Ultra-Luxus-Resorts

Getty Images Shawn Mendes in RIO DE Janeiro in Brasilien am 23. September 2024

