Benny Blanco unterstützt Selena Gomez auf After-Show-Party

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (36) sind unzertrennlich. Die Schauspielerin feierte am Montag die Premiere ihres Filmes "Emilia Pérez" in Los Angeles und konnte sich dabei auf die Unterstützung ihres Beaus verlassen. Bei der After-Show-Party für die Musical-Komödie strahlen die beiden gemeinsam für die Fotografen. Auf einem Schnappschuss posieren sie neben Selenas Co-Star Édgar Ramírez (47). Benny hält dabei die Hand seiner Freundin und lehnt sich an sie. Dem Anlass entsprechend präsentiert sich die Disney-Bekanntheit in einem eleganten schwarzen Kleid, während der Musikproduzent einen schicken Anzug mit einem weit aufgeknöpften Hemd kombiniert.

"Emilia Pérez" ist für Selena ein ganz besonderes Projekt. Der Film erzählt die Geschichte von bemerkenswerten Frauen in Mexiko, die ihr Glück verfolgen und dem Drogenmilieu entkommen wollen. Im Gespräch mit Extra erklärte die 32-Jährige: "Es bedeutet meiner Familie und mir die Welt, dass Regisseur Jacques Audiard mir die Rolle der Jessi Del Monte anvertraut hat." Ihr Vater, Ricardo Joel Gomez, habe sogar angefangen zu weinen, als ihm mitgeteilt wurde, dass seine Tochter eine spanischsprechende Frau spielen würde.

Die Beziehung von Benny und Selena ist seit Dezember 2023 offiziell, und seither zeigt sich das Paar regelmäßig gemeinsam in der Öffentlichkeit. In einem Interview mit Vanity Fair im September schwärmte Selena von ihrer Beziehung zu Benny: "Ich bin noch nie auf diese Weise geliebt worden. Er ist einfach ein Licht. Ein komplettes Licht in meinem Leben. Er ist mein bester Freund. Ich liebe es, ihm alles zu erzählen."

Getty Images Zoe Saldana, Adriana Paz, Karla Sofia Gascon und Selena Gomez bei "Emilia Pérez"-Premiere, 2024

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Juli 2024

