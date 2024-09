Benny Blanco und Selena Gomez turteln verliebt im Disneyland

Benny Blanco (36) und Selena Gomez (32) schweben auf Wolke sieben. Die beiden Musiker verbringen am liebsten Zeit miteinander und haben kein Problem damit, ihre Liebe mit ihren Fans zu teilen. Der "Eastside"-Interpret postet nun ein niedliches Pärchenfoto aus dem Disneyland im kalifornischen Anaheim in seiner Instagram-Story. Auf dem Schnappschuss geben sich die zwei Sänger in einer Achterbahn einen Kuss. Der Songwriter trägt dabei eine schwarze Gesichtsmaske, während seine Partnerin ihre für den Schmatzer herunterzieht. Bei ihrem gemeinsamen Ausflug in den Freizeitpark setzen sie auf Gemütlichkeit – beide präsentieren sich in großen Hoodies.

Zuletzt sorgten Selena und Benny für Verlobungsgerüchte. Nachdem der Musikproduzent öffentlich darüber sprach, wie gerne er die 32-Jährige heiraten würde, zeigte die sich nämlich mit einem verdächtigen Schmuckstück bei den diesjährigen Emmy Awards. Die Disney-Berühmtheit posierte dort wegen ihrer Hitserie Only Murders in the Building auf dem Red Carpet und trug währenddessen einen glitzernden Klunker am Ringfinger. Ob es sich dabei tatsächlich um einen Verlobungsring handelt, bestätigte die Beauty bisher nicht.

Benny, der mit Stars wie Ed Sheeran (33) und Justin Bieber (30) zusammengearbeitet hat, scheint für den nächsten Schritt bereit zu sein. Zu Gast in der "Howard Stern Show" im Mai verriet er, dass er Selena heiraten möchte, aber erst "sein Leben in den Griff bekommen" müsse. Im Gespräch mit dem berühmten Moderator schwärmte er außerdem: "Die Leute haben immer zu mir gesagt, du weißt, wenn du deinen besten Freund triffst – sie ist wirklich mein bester Freund. [...] Wir lachen den ganzen Tag, sie inspiriert mich."

Getty Images Selena Gomez bei den Emmy Awards im September 2024

Getty Images Benny Blanco bei den Kids' Choice Awards 2024

