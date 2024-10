Hoffnungsloser Fall? Cathy Hummels fällt Dating sehr schwer

Seit Cathy Hummels (36)' Ehe mit Mats Hummels (35) in die Brüche ging, ist die Moderatorin glücklicher Single. In ihrer Instagram-Story antwortet sie nun auf die Frage eines Followers, ob sie momentan auf Dates geht: "Eigentlich schon, aber ich tue mich einfach so schwer. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin ein hoffnungsloser Fall, weil ich mich so schwer verliebe und dann denke ich immer, ist es das wirklich wert?"

Cathy und Mats' gemeinsamer Sohn Ludwig lebt bei der ehemaligen Kampf der Realitystars-Moderatorin in München, was ihr das Datingleben noch schwerer macht. "Dadurch, dass ich viel arbeite, genieße ich die Zeit noch mehr mit meinem Sohn. Ich müsste mir dann einen Babysitter suchen für meinen Sohn, weil ich den abends natürlich auch nicht allein lassen möchte", erklärt Cathy. Deswegen sei sie in einem Zwiespalt und müsse abwägen, ob sich Dates für sie lohnen. "Mittlerweile sage ich schon zu meinen Freundinnen und zu meiner Schwester, dass ich ein hoffnungsloser Fall bin", scherzt die 36-Jährige.

Außerdem kommt sie aus einer langjährigen Beziehung, was ebenfalls dafür sprechen kann, dass sie beim Daten aus der Übung ist. "Ich war mit meinem Ex-Mann 14 Jahre zusammen, ich bin ein treuer Mensch und bin eigentlich für die Ewigkeit gemacht, was das angeht", berichtet die TV-Bekanntheit und sagt, dass sie eher an Problemen in Beziehungen arbeite, statt diese einfach wegzuwerfen.

Instagram / cathyhummels Ludwig Hummels und Cathy Hummels im Juni 2024

Clemens Niehaus / Future Image Cathy Hummels bei der Verleihung des Deutschen Radiopreises, September 2024

