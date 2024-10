Ist Sommerhaus-Freundschaft von Sam und Theresia Geschichte?

Im Sommerhaus der Stars wollten Theresia Fischer (32), Gloria Glumac (32) und Sam Dylan (33) ihre Konkurrenten Emma Fernlund und Umut Tekin (27) auf vermeintliche Probleme in deren Beziehung ansprechen. Gloria und Theresia sollten anfangen, Sam sollte einsteigen. Der Reality-Darsteller hielt sich aber entgegen der Absprache bedeckt – sehr zur Enttäuschung seiner Freundin Theresia. Die fühlt sich verraten und fängt im Interview bitterlich zu weinen an. "Er hat mich vor den Karren gespannt, er hat nichts gesagt. Und ich habe mich so beschissen gefühlt", klagt das Model ihrem Partner Stefan und meint: "Und das ist dann immer die Scheiße, weil ich vertraue." Richtig beruhigen kann sie sich nicht. Auch ihre Mitbewohner bekommen das Drama mit. Nur mit Sam reden möchte sie nicht. Der ist sich keiner Schuld bewusst: "Hä? Jetzt drehen sie alle durch."

Doch das ist es noch nicht gewesen. Nach dem Spiel sucht Sam das Gespräch in der Küche. Während Theresia noch versucht, ihm ruhig zu erklären, warum sie geweint hat, schaltet sich plötzlich ihr Liebster Stefan ein und will seiner Partnerin den Rücken stärken. "Man muss doch mal diese komische Freundschaft demaskieren! Wenn du schon Versprechen machst und nicht hältst, dann bist du eine falsche B*tch", flippt der Zahnarzt völlig aus. Sam versteht die Welt nicht mehr und flieht aus der Situation: "Der hat doch einen an der Klatsche jetzt, also, wo bin ich denn hier gelandet?" Aber Stefan kann es nicht lassen. Durchs Küchenfenster ruft er Sam hinterher: "Viel schöne Fassade und eine dreckige Persönlichkeit!"

Bevor die Lage noch weiter eskaliert, ziehen Theresia und Sam sich zurück, um die Situation zu klären. Es gehe ihr um Freundschaft und Vertrauen, betont die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin im Badezimmer – und scheint zu Sam durchzudringen. "Ich kann dir aber von unserer Seite sagen, du kannst uns vertrauen. [...] Du darfst jetzt aber auch nicht in diesem Modus drin sein ... dieses Misstrauen", verspricht der Kampf der Realitystars-Teilnehmer. Die jahrelange Freundschaft scheint gerettet – zumindest fürs Erste!

RTL Stefan, Partner von Theresia Fischer

RTL Theresia Fischer, "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin 2024

