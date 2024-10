Sommerhaus-Bilanz: Ist das die bisher größte Psycho-Staffel?

Das Sommerhaus der Stars scheint sich in diesem Jahr selbst übertreffen zu wollen. Das beliebte Reality-Format ist bekannt dafür, dass Kandidaten sich jedes Mal aufs Neue streiten, bis keiner mehr übrig bleibt – die Spiele um das Preisgeld rücken fast in den Hintergrund. Und dieses Jahr eskaliert es so richtig. Im Mittelpunkt fast aller Zankereien steht Model Tessa Bergmeier (35). Mit ihrem radikalen Veganismus rührt sie die Gemüter ihrer Mitstreiter gewaltig auf. Gegipfelt ist das Ganze in einem heftigen Streit mit Alessia Herren (22). Der Tochter von Willi Herren (✝45) platzte der Kragen – sie warf Tessa nicht nur wüste Beschimpfungen an den Kopf, sondern betonte auch: "Ich schwöre, wenn diese Kameras nicht hier wären..."

Und wie sagte Raúl Richter (37) so schön: "Das ist eine geschlossene Anstalt hier. Nur, dass die Türen leider nicht abschließbar sind." Denn nicht nur Tessa eckt an. Auch das Temptation Island-Paar Umut Tekin (27) und Emma Fernlund sorgte für Stress – und das direkt an Tag eins. Nach den ersten provokanten Fragen von Influencer Sam Dylan (33) brach Emma in Tränen aus. Für ihren Umut ein absolutes No-Go – er stürmte aus der Bochholter Promi-WG auf die Terrasse und brüllte Sam entgegen: "Kein Mensch bringt meine Frau zum Heulen!" Als wäre das aber noch nicht genug, fetzen die Paare sich auch untereinander. Vor allem bei den Spielen kommt es regelmäßig zu Streit und gegenseitigen Vorwürfen. Gloria Glumacs (32) Freund Micha hatte nach einer misslungenen Challenge sogar schon die Nase voll von den Eskapaden seiner Partnerin und wollte die Koffer packen – ließ sich aber zum Bleiben überreden.

Und dabei ist das Sommerhaus 2024 gerade einmal zur Hälfte ausgestrahlt. Es wird sicherlich noch so einiges auf die Fans zukommen. Wer die vergangene Staffel verfolgte, ist sicherlich der Ansicht, dass es keine Spitze auf dem Eisberg mehr gibt. Immerhin mussten 2023 gleich zwei Paare wegen einer Auseinandersetzung mit Handgreiflichkeiten frühzeitig abreisen. Damit könnte die nunmehr neunte Staffel aber durchaus mithalten: Auch in diesem Jahr soll es zu einer körperlichen Grenzüberschreitung gekommen sein, woraufhin ein Paar nach Hause gehen musste. Um wen es sich dabei handelt, ist aber noch nicht bekannt.

RTL Jakob und Tessa Bergmeier im Sommerhaus der Stars

RTL Rafi, Can, Vanessa und Umut bei "Das Sommerhaus der Stars"

