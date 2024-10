Jennifer Lopez und Ben Affleck werden Luxusvilla nicht los

Warum ist das luxuriöse Anwesen von Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) noch immer auf dem Markt? Seit über 100 Tagen steht das ehemalige Zuhause des Ex-Paares zum Verkauf. Laut DailyMail hatten die beiden ursprünglich knapp 56 Millionen Euro gezahlt und wollen die Immobilie nun für rund 63 Millionen Euro wieder loswerden. Das Noch-Ehepaar hatte das Anwesen im Mai 2023 gekauft und umfangreiche Renovierungen vorgenommen, um es attraktiver zu machen. Experten aus der Immobilienbranche, wie Jason Oppenheim (47) – auch bekannt aus der Realityshow Selling Sunset – sind jedoch nicht überrascht von der langen Verkaufsdauer, da der Markt für solche hochpreisigen Immobilien oft mehr Geduld erfordert.

Ein Grund für die verzögerte Transaktion liege, so Jason, in der begrenzten Anzahl potenzieller Käufer, die sich solche teuren Immobilien leisten können. Hinzu kommen monatliche Ausgaben von schätzungsweise 283.666 Dollar (umgerechnet 261.371 Euro) für Steuern, Sicherheitskosten und andere Gebühren, die das Haus mit sich bringt. Außerdem konkurriert die Immobilie mit anderen prächtigen Villen in der Region Los Angeles. Auch der Standort des Anwesens, in der Beverly Hills Post Office Area, beeinflusst den Verkauf negativ, da es steuerliche Nachteile mit sich bringt. "Es ist wahrscheinlich, dass sie das Haus im Bereich von 58 bis 60 Millionen Dollar verkaufen werden", schätzte Jason die Sachlage ein. "Dadurch würden sie beim Verkauf mehrere Millionen Dollar verlieren."

Jennifer und Ben, die sich 2021 nach fast zwei Jahrzehnten wieder ineinander verliebten und 2022 heirateten, wollten mit dem Anwesen ein gemeinsames Zuhause für ihre Familien schaffen. Ihre Liebesgeschichte begann ursprünglich in den frühen 2000er Jahren, doch damals trennten sich ihre Wege kurz vor der Hochzeit. Jennifer, auch bekannt als J.Lo, ist Mutter der 16-jährigen Zwillinge Max (16) und Emme (16) aus ihrer Ehe mit Marc Anthony (56). Ben, der sich aktuell wieder voll und ganz in seine Arbeit als Schauspieler stürzt, hat drei Kinder mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner: Violet (18), Seraphina (15) und Samuel (12).

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

MEGA / Thecelebrityfinder Jennifer Lopez und Ben Affleck mit Bens Kids Samuel und Fin im September 2024

