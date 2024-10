Mitten im Scheidungsverfahren: Ben Affleck am Set gesichtet

Nach der Trennung von Jennifer Lopez (55) geht für Ben Affleck (52) das Leben weiter. Neue Fotos zeigen nun, dass der Hollywoodstar wieder seiner Lieblingsbeschäftigung nachgeht – der Schauspielerei. Ganz entspannt steigt der "Justice League"-Star mit einem Kaffee in der Hand aus einem Sportwagen aus. Auf dem Weg zum Set trägt der Schauspieler ein herbstliches Outfit. Zu einer kakifarbenen Jeans kombiniert er ein beiges Hemd und eine dunkelrote Cordjacke. Bei dem Projekt, an dem der Familienvater gerade arbeitet, könnte es sich um "RIP" handeln. Der Thriller, in dem Ben und sein langjähriger Kumpel Matt Damon (54) mitspielen, befindet sich derzeit in Produktion.

Die Arbeit ist für Ben insbesondere in schwierigen Zeiten eine willkommene Abwechslung. "Er blüht auf, wenn er beschäftigt ist und er arbeitet ohne Pause", verriet eine Quelle schon im August gegenüber People und ergänzte: "Er versucht einfach, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und jeden Tag so gut wie möglich zu gestalten." Kurze Zeit später reichte die "Let's Get Loud"-Interpretin beim Gericht in Los Angeles die Scheidung ein.

Das Liebesleben von Ben und J.Lo sorgte monatelang für Schlagzeilen. Der 52-Jährige hat sich zu dem Thema bislang nicht geäußert, doch seine Ex-Partnerin bot im Gespräch mit dem Magazin Interview einen Einblick in ihre Gefühlslage. Sie gab offen zu, dass ihr "gesamtes verdammtes Leben im Sommer explodierte" und sie sehr damit zu kämpfen hatte. Die negativen Kommentare habe sie nicht verstehen können: "Ich weiß, dass alles, was über mich geschrieben und gesagt wird, und all die Mutmaßungen darüber, wer ich als Person bin, nicht der Wahrheit entsprechen."

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

