Mit Babybauch: Brittany Mahomes gibt alles im Fitnessstudio

Im Juli dieses Jahres haben Brittany Mahomes (29) und ihr Mann Patrick (29) wundervolle Nachrichten bekannt gegeben: Das Paar erwartet seinen dritten Nachwuchs. Wo andere sich nun viel Ruhe und Entspannung gönnen würden, legt Brittany richtig los. Sie verbringt nach wie vor viel Zeit im Gym. Auf Instagram teilt sie einen Beitrag in ihrer Story, der sie selbst beim Krafttraining zeigt. Mit präzise ausgearbeiteten Bewegungen schwingt sie ein Bein in die Höhe. Wie ihre Fitnesstrainerin dazu schreibt, arbeite die Spielerfrau daran, nicht die Muskeln in ihrem Gesäß zu verlieren. Die können bei schwangeren Frauen angeblich verschwinden, wenn man seine Haltung ändert, um den wachsenden Babybauch besser zu tragen.

Schon seit Beginn ihrer Schwangerschaft zieht Brittany das Training durch. Und obwohl ihr Körper in Topform scheint, waren die vergangenen Monate nicht ganz einfach. Im Sommer teilte die Blondine einen kurzen Einblick in die nicht so angenehme Seite ihrer Schwangerschaft. Zu einem Foto von ihrem ungeschminkten Gesicht schrieb sie: "Diese Schwangerschaft ist für mich die härteste … Krankheit, Erschöpfung und jetzt die Haut." Diese spielte nämlich ganz verrückt, weshalb sie sich beim Kosmetiker eine Behandlung gegönnt hatte.

Patrick, der Quarterback der Kansas City Chiefs, und seine Herzdame haben bereits zwei kleine Kinder – Töchterchen Sterling und das bisherige Nesthäkchen Patrick Lavon III, der aber nur Bronze genannt wird. Ob sich die beiden Sprösslinge auf eine Schwester oder einen Bruder freuen dürfen, haben Brittany und Patrick nicht lange für sich behalten. Vor wenigen Monaten ließen sie ihre Älteste ein Tic-Tac-Toe-Spiel lösen. Dabei standen rosafarbene Kreise für ein Mädchen und blaue Kreuze für einen Jungen. Am Ende haben die Kreise gewonnen – die Mahomes werden noch ein Mädchen bekommen!

Instagram / kirstyraefitness Brittany Mahomes, Frau von Patrick Mahomes

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes und Patrick Mahomes, Juli 2024

