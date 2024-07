Brittany Mahomes erlebt bisher "härteste Schwangerschaft"

Ihre dritte Schwangerschaft stellt Brittany Mahomes (28) auch vor die eine oder andere Herausforderung. In ihrer Instagram-Story spricht die Frau von NFL-Star Patrick Mahomes (28) nun offen über die kleinen Problemchen, die sie in ihrer Schwangerschaft begleiten. "Guten Morgen, nur ich und meine Haut, die durchdreht... Diese Schwangerschaft ist für mich die härteste... Krankheit, Erschöpfung und jetzt die Haut", schreibt Brittany zu Bildern, die sie ungeschminkt und kurz nach einer Gesichtsbehandlung zeigen. Die gönnte sich die werdende Mutter in der Hoffnung, es werde helfen, erklärt sie. Ihre Fans sind von so viel Echtheit sicherlich ganz angetan.

Brittany ist bereits Mutter von zwei Kindern. Mit ihrem Patrick hat sie Töchterchen Sterling und Sohnemann Patrick Lavon III, der aber nur Bronze genannt wird. Dass Baby Nummer drei unterwegs ist, gab das Paar erst vor wenigen Tagen bekannt. Zu einer Reihe professioneller Fotos, die die kleine Familie zusammen mit den Ultraschallaufnahmen zeigen, schrieb das Model: "Runde drei, wir kommen!" Die Geschlechtsverkündung ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten. Bei einer Babyparty mit bunten Luftballons durften die Kids ein überdimensionales Tic-Tac-Toe-Spiel spielen. Die drei rosa Kreuze lüfteten schließlich das Geheimnis: Die beiden bekommen ein zweites Mädchen.

Aber ist die Familienplanung damit für Patrick und Brittany abgeschlossen? Zumindest wenn es nach dem Quarterback der Kansas City Chiefs geht, sind drei Kids mehr als genug. "Ich bin fertig, das kann ich sagen. Ich sagte drei und ich bin fertig", erklärte er auf einer Pressekonferenz seines Teams. Die Wartezeit auf Spross Nummer drei sei aber dennoch etwas ganz Besonderes für den 28-Jährigen: "Brittany macht das großartig, und wir gehen immer noch aus und genießen unser Leben und lassen unsere Kinder diese großartigen Dinge sehen." Patrick habe schon immer frühestmöglich Kinder bekommen wollen – seine Liebste erfüllte ihm den Wunsch.

Anzeige Anzeige

Instagram / brittanylynne Patrick Mahomes, Brittany Mahomes und ihre Kinder, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Mahomes mit seiner Frau Brittany

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Brittany so offen über ihre Probleme in der Schwangerschaft spricht? Hm, ich finde, das ist etwas sehr Privates... Gut, damit spricht sie sicher vielen Mamas aus der Seele. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de