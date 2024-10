P. Diddy soll 13-Jährige mit Promi-Paar missbraucht haben

Gegen P. Diddy (54) häufen sich die Anklagen. Immer mehr mutmaßliche Opfer melden sich mit verheerenden Geschichten zu Wort – einige sollen zum Zeitpunkt der Taten sogar minderjährig gewesen sein. Zuletzt meldete sich eine Geschädigte, die erst 13 Jahre alt war, als Sean Combs – wie Diddy bürgerlich heißt – sich an ihr vergangen haben soll. Wie Bild nun berichtet, soll er dabei allerdings nicht allein gewesen sein. In ihrer Klage beschreibt sie, wie der ehemalige Musikmogul ihr vor 20 Jahren auf einer After-Show-Party einen Drink gegeben haben soll, der sie "benommen und schwindelig" gemacht habe. Als sie sich in ein Schlafzimmer zurückgezogen habe, seien ihr kurze Zeit darauf Sean und zwei weitere Personen gefolgt – ein Mann und eine Frau, angeblich beide berühmt. Während die beiden Männer sie vergewaltigt hätten, habe die Frau ihnen zugesehen.

Um wen genau es sich bei den beiden Mittätern handelt, ist bisher unbekannt. Der Anwalt Tony Buzbee, der vor Gericht gegen den Rapper vorgeht, erklärte laut Daily Mail in einer Pressekonferenz: "Wir gehen davon aus, dass wir wöchentlich Fälle einreichen werden, in denen Herr Combs und andere als Angeklagte genannt werden, während wir weiterhin Beweise sammeln und die Fälle vorbereiten." Aktuell habe er genügend Beweise für die Einreichung von über 120 Fällen gegen Diddy. Dabei hätten viele der mutmaßlichen Opfer medizinische Akten, die die sexuellen Übergriffe beweisen würden. "Es wurden Drogen in ihren Körpern gefunden – seltsame Drogen. Drogen, von denen Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben", erklärte Tony weiter. Eine, die immer wieder auftauche, sei eine Droge namens Xylazine, die laut der Recherche des Anwalts "als Beruhigungsmittel für Pferde" bekannt sei.

Sean wurde im September von der Polizei festgenommen und wegen sexuellen Missbrauchs, Sexhandels und organisierten Verbrechens angeklagt. Bis zum Beginn seiner Verhandlung im nächsten Jahr sitzt der Rapper nun in einem Gefängnis in New York. Und obwohl die harten Konditionen der Haftanstalt mehrfach als "untragbar" und fast schon "menschenunwürdig" beschrieben wurden, wurde dem Musiker ein bestimmtes Privileg nicht genommen: Am Geburtstag seiner Tochter meldete sich Diddy auf Instagram und teilte einige Bilder von sich und dem Kleinkind. "Alles Gute zum Geburtstag Love, dein Papa liebt dich", schrieb er dazu.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / diddy P. Diddy und seine Tochter Love

Anzeige Anzeige