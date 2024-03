Liebes-Aus mit Odell? Kim Kardashian zeigt sich unbekümmert

Kim Kardashian (43) sorgt mit ihrem Liebesleben mal wieder für ordentlich Aufsehen. Nachdem das Reality-Starlet über mehrere Monate hinweg mit dem NFL-Star Odell Beckham Jr. (31) angebandelt hatte, soll das schon wieder vorbei sein. Das zumindest behauptete ein Insider gegenüber US-Medien. Während die Unternehmerin und ihr angeblicher Lover die Beziehung weder offiziell bestätigten noch sich zum Liebes-Aus äußerten, zeigt sich die The Kardashians-Bekanntheit nun jedoch unbekümmert auf ihrem Instagram-Profil. In einem tief ausgeschnittenen weißen Top und ausgestattet mit einer stylishen Sonnenbrille präsentiert sich die Beauty ihren Millionen Followern gewohnt sexy im Netz.

Obwohl sich die vierfache Mutter in den sozialen Medien ganz gelassen gibt, scheint die Romanze mit dem Footballspieler zu Ende gegangen zu sein, bevor sie überhaupt richtig an Fahrt aufnehmen konnte. "Sie daten sich im Moment nicht mehr", plauderte eine interne Quelle aus. Und das, obwohl Kim und Odell bei der Vanity-Fair-Afterparty der Oscars am 11. März noch zusammen gesehen worden waren. Damals schien noch alles in Butter bei dem Paar gewesen zu sein. "Es gab nicht so viele Zärtlichkeiten wie bei den anderen Paaren, aber es gab viele Berührungen und sie waren die ganze Zeit über ganz nah beieinander", beschrieb ein Insider das Verhalten der beiden gegenüber People. Umso mehr überraschte zuletzt das angebliche Liebes-Aus der 43-Jährigen und des Sportlers.

Vor wenigen Wochen war sogar gemunkelt worden, Odell denke darüber nach, nach Ende seines Vertrags bei den Baltimore Ravens ein Team zu wählen, mit dem er näher am Wohnort seiner Angebeteten wäre. "Odell ist ohne Vertrag und möchte bei einem Team unterschreiben, das ihn näher Richtung L.A. bringt, um näher bei Kim zu sein", hatte eine Quelle gegenüber Mirror verraten. Dabei schien der Football-Star sogar bereits ernsthafte Zukunftspläne mit der TV-Bekanntheit geschmiedet zu haben: "Er würde gerne näher bei Kim sein, da er eine Zukunft mit ihr sieht."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Realitystar

Getty Images Odell Beckham Jr., NFL-Star

