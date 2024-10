So putzig startete Oliver Pocher damals in die TV-Karriere

Oliver Pocher (46), der vor 25 Jahren antrat, um als Moderator und Komiker die deutsche Fernsehlandschaft zu revolutionieren, macht seit einiger Zeit vor allem mit Beziehungsgeschichten und Politische Inkorrektheit Schlagzeilen. So ist nach seinem Fauxpas beim SWR-Sommerfest und dem Rammstein-Shirt-Eklat aktuell insbesondere der Rosenkrieg mit Exfrau Amira Aly (32) ein heißes Thema, das in der Öffentlichkeit gern diskutiert wird. Doch wie sahen eigentlich die Anfänge des Komikers aus? Wir machen eine Zeitreise zurück zur Jahrhundertwende.

Im Jahr 1999 gewann der damals 21-Jährige die Show "Hans macht dich zum VIVA-Star" von Hans Meiser (78) und legte damit den Grundstein für seine erfolgreiche Fernsehkarriere. Mit seinem charmanten Lächeln, dem dunkelblonden Wuschelkopf und markanten Koteletten eroberte Oliver die Herzen der Fans im Sturm und avancierte schnell zum Mädchenschwarm. Sein unverwechselbarer Schlafzimmerblick hing bei einer ganzen Generation von Mädchen als Poster über dem Bett. Was die Auswahl seiner Partnerinnen anging, so schien der gebürtige Hannoveraner immer einen gewissen Wert auf deren Popularität zu legen. So datete er im Laufe der Jahre viele Frauen, die in der deutschen Medienlandschaft gut bekannt sind. Darunter Schauspielerin Jessica Schwarz (47), die er während ihrer gemeinsamen Zeit bei VIVA kennenlernte, die Moderatorin Annemarie Carpendale (46), damals Warnkross, Ex-Bachelorette Monica Ivancan (47) und Tennisspielerin Sabine Lisicki (35).

Trotz aller Beharrlichkeit und zahlreichen Versuchen fand Oliver bisher nicht das dauerhafte Glück in der Liebe. So hielt auch seine Ehe mit Sandy Meyer-Wölden (41), mit der er drei Kinder hat, nicht für immer. Nach der jüngsten Trennung von Amira, mit der er zwei weitere Kinder hat, bleibt es spannend, welche Schönheit als Nächstes sein Herz erobern wird. Eines ist jedoch sicher: Seine jugendliche Ausstrahlung aus VIVA-Tagen hat der 46-Jährige bis heute behalten.

Getty Images Oliver Pocher im März 2005 bei der Premiere von "Im Rennstall ist das Zebra los" in Berlin

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher im Mai 2010 in Antibes

