Wieder schwanger: Jennifer Lawrence ist "überglücklich"

Für Schauspielerin Jennifer Lawrence (34) könnte es aktuell wohl kaum besser laufen. Die Oscarpreisträgerin und ihr Ehemann Cooke Maroney sind bereits Eltern von einem Sohn, dem zweijährigen Cy – und nun erwarten sie ihr zweites gemeinsames Kind. Wie erfreut der Hollywoodstar über die erneute Schwangerschaft ist, plauderte ein Insider gegenüber People aus. Die Quelle verriet: "Sie ist überglücklich, wieder schwanger zu sein." Zudem liebe Jennifer es, Mutter zu sein.

Die Quelle betonte außerdem, dass der Nachwuchs für Jennifer und Cooke genau im richtigen Moment komme: "Es fühlt sich für sie wie der perfekte Zeitpunkt an. Ihr Sohn wird [drei Jahre alt] sein, wenn das neue Baby kommt." Die US-Amerikanerin liebe es allerdings nicht nur, Mama zu sein, sie genieße auch das gemeinsame Leben mit ihrem Partner in vollen Zügen: "Sie ist sehr glücklich mit Cooke. Sie sind ein tolles Paar. Er ist sehr entspannt und das überträgt sich auf sie."

Die "No Hard Feelings"-Darstellerin bestätigte am vergangenen Wochenende die Baby-News: Am Sonntag durften sich ihre Fans über neue Schnappschüsse der schwangeren Berühmtheit freuen. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, sind Jennifer und ihr Partner zu sehen, wie sie Hand in Hand und sehr verliebt durch die Straßen von Los Angeles schlendern.

Anzeige Anzeige

Action Press / Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Action Press Jennifer Lawrence in New York City

Anzeige Anzeige