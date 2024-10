Jennifer Lawrence zeigt erstmals ihren wachsenden Babybauch

Jennifer Lawrence (34) ließ am Sonntag in Los Angeles einen Blick auf ihren wachsenden Babybauch erhaschen, während sie und ihr Ehemann Cooke Maroney sich ganz verliebt auf den Straßen von Los Angeles zeigten. Die Oscar-Preisträgerin, die am Wochenende bestätigte, dass sie ihr zweites Kind erwartet, präsentierte ihren Bauch auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, in einer gelb geblümten Bluse, die lässig offen stand. Jennifer – bereits Mutter des zweijährigen Cy – hielt die Hand ihres 40-jährigen Ehemanns und tauschte zärtliche Küsse mit ihm aus.

Zu ihrer floralen Bluse kombinierte Jennifer eine schwarze Hose und trug ihr blondes Haar glatt und elegant gestylt. Das Paar strahlte vor Glück und scheint voller Vorfreude auf die Geburt ihres zweiten Kindes zu sein – der genaue Geburtstermin wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben. In einem Interview mit Vogue aus dem Jahr 2022 sprach Jennifer über das Glück, zum ersten Mal Mutter zu werden. Sie verriet, es fühlte sich an, als hätte ihr "ganzes Leben von Neuem begonnen". Von ihrem Sohn schwärmte sie: "Ich starrte ihn einfach nur an. Ich war so verliebt. Und plötzlich liebte ich alle Babys überall. Neugeborene sind einfach unglaublich."

Das Ehepaar gab sich im Oktober 2019 das Jawort und krönte ihre Liebe 2022 mit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes Cy. Seitdem bemüht sich die 34-Jährige, ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, wie zahlreiche Paparazzi-Fotos belegen. Auf diesen ist Jennifer oft in schlichten Outfits bei Ausflügen mit ihrer kleinen Familie zu sehen – ihre Fans feiern sie besonders für diese Bodenständigkeit.

Action Press / Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence bei einer Radtour in New York

Backgrid / ActionPress Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im August 2022

