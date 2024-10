Wünscht sich Cathy Hummels neben Ludwig weiteren Nachwuchs?

Während der Beziehung von Cathy (36) und Mats Hummels (35) entstand ihr gemeinsamer Sohn Ludwig. Seit der Trennung des Paares Ende 2022 gehen sowohl die Moderatorin als auch der Sportler offiziell als Single durchs Leben. In ihrer Instagram-Story beantwortet Cathy die Frage, ob sie sich dennoch vorstellen könnte, noch mal Mama zu werden: "Auf jeden Fall! Aber vor 40. Ich möchte kein Kind mehr mit über 40 Jahren haben und auch wirklich nur noch mit dem richtigen Mann."

Um den zu finden, müsste Cathy jedoch auf Dates gehen. Das falle der Influencerin aber sehr schwer, wie sie ebenfalls im Netz erzählte: "Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin ein hoffnungsloser Fall, weil ich mich so schwer verliebe, und dann denke ich immer, ist es das wirklich wert?" Besonders genieße Cathy die Zeit mit Ludwig, den sie ungern in fremde Hände geben will, um sich zu vergnügen. "Ich müsste mir dann einen Babysitter suchen für meinen Sohn, weil ich den abends natürlich auch nicht allein lassen möchte", stellte die 36-Jährige klar.

Dass Ludwig Cathys Ein und Alles ist, bewies sie unter anderem vor wenigen Wochen: Für ihren Sohnemann legte sie ihren Moderationsjob bei Kampf der Realitystars nieder. "Am Montag wurde Ludwig eingeschult, und unser Leben hat sich von Grund auf verändert. Er ist nun ein Schulkind, und das bedeutet, dass er mich nicht mehr so leicht auf meinen Reisen begleiten kann. [...] Jetzt, wo er sein erstes richtiges Schuljahr beginnt, möchte ich als Mama an seiner Seite sein", verkündete Cathy entschlossen.

