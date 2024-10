25 Jahre "Wer wird Millionär?": Ist ein Ende etwa in Sicht?

Günther Jauch (68) hat nach 25 Jahren als Moderator von Wer wird Millionär? offenbart, unter welchen Bedingungen die beliebte Quizshow enden könnte. In der aktuellen Folge des Podcasts "Ein Abend mit Günther Jauch" auf RTL+ sprach der 68-Jährige offen darüber, wann für ihn Schluss mit der Sendung wäre. Dabei nannte er vier entscheidende Säulen, von denen das Fortbestehen der Show abhängt und die darüber entscheiden, ob das Erfolgsformat weitergeführt wird. Die Fans der Sendung dürften bei diesen Aussagen aufhorchen, schließlich ist "Wer wird Millionär?" seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft.

Günther erklärte, dass diese vier Säulen aus dem Publikum, dem Sender, den Werbetreibenden und seiner eigenen Motivation bestehen. "Ich habe die These, wenn eine von den Säulen wegbricht, dann ist die Sendung erledigt", sagte er im Gespräch. Sollte also das Interesse der Zuschauer nachlassen, der Sender RTL das Format nicht mehr ausstrahlen wollen, die Werbekunden kein Interesse mehr zeigen oder er selbst keine Lust mehr haben, wäre das Aus für die Show nach Jauchs Meinung besiegelt. Was allerdings seine Rolle als Moderator der Show angeht, fügte er hinzu: "Die Sendung kann auch jemand anderes machen." Würde sich also ein geeigneter Nachfolger finden, dann bliebe die Show eventuell auch ohne Jauch bestehen.

Günther Jauch, der außerhalb des TV-Studios auch als Unternehmer tätig ist und vier Kinder hat, genießt nicht nur wegen seiner Fähigkeiten als amüsanter Moderator große Beliebtheit. Als Person des öffentlichen Lebens zeigt er sich stets bodenständig und humorvoll. Seine Karriere begann ursprünglich beim Radio, bevor er zum Fernsehen wechselte und dort mit unterschiedlichen Formaten große Erfolge feierte. Neben "Wer wird Millionär?" ist er bekannt für seine Arbeit in Talkshows und als Kommentator von gesellschaftlichen Themen. Privat hält sich Jauch jedoch eher zurück und genießt die Ruhe abseits der Medienaufmerksamkeit, während er seine Freizeit gerne im Kreise seiner Familie verbringt.

RTL / Stefan Gregorowius "Wer wird Millionär?"-Kandidatin Selina Beyer und Günther Jauch

Getty Images Günther Jauch im Dezember 2020

