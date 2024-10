"Abartig": Diesen Internet-Trend versteht Bill Kaulitz nicht

Bill Kaulitz (35) hat sich kürzlich sehr kritisch über bestimmte TikTok-Trends geäußert. In der aktuellen Folge seines gemeinsamen Podcasts mit seinem Bruder Tom (35) "Kaulitz Hills - Senf aus Holllywood" machte der Sänger der Band Tokio Hotel seiner Abneigung gegen ASMR- und Mukbang-Videos Luft. In diesen Videos werden große Mengen an Essen vor der Kamera verzehrt, während empfindliche Mikrofone jeden Bissen und jedes Schmatzen aufnehmen. Für Bill ist das der absolute Horror: "Ganz abartig" nennt er diese Art von Inhalten und kann nicht verstehen, warum Menschen so etwas gerne ansehen. Besonders stört ihn eine Influencerin, die solche Clips in Los Angeles produziert. "Das ist ja auch totale Verschwendung", empörte sich der Podcaster und machte keinen Hehl aus seinem Ärger.

Während Bill den Trend als abstoßend empfindet, hat sein Bruder Tom Kaulitz eine ganz andere Sichtweise. Tom, ebenfalls Musiker und bekannt als Gitarrist von Tokio Hotel, kann der skurrilen Faszination von Essensgeräuschen sogar Positives abgewinnen. Er zeigte sich besonders angetan von Thomas Müller (35), der in einem Video seine Nüsse und Blaubeeren aß, und fand dessen Darbietung sympathisch.

In ihrem Podcast sind Bill und Tom immer für eine Überraschung gut: Regelmäßig teilen die Brüder Anekdoten aus ihrem Privatleben. So schreckte Bill auch nicht davor zurück, offen über sein Liebesleben zu sprechen. Vergangenen Monat sorgte der Sänger für Aufsehen, als er in einer Podcast-Folge beiläufig bestätigte, dass er in einer Beziehung sei, während er mit seinem Bruder Tom darüber redete, wie sie ihre Partner vor anderen nennen. "Bei mir finde ich es schon schwer, weil ich ja mit einem Mann zusammen bin", erklärte Bill und ließ damit die Katze aus dem Sack.

Getty Images Tom und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Getty Images Bill Kaulitz, Sänger

