Courteney Cox hat gemischte Gefühle bei Cocos College-Start

Auf der Inc. 5000 Annual Conference & Gala beichtete Courteney Cox (60), dass es ihr schwerfiel, ihre Tochter aufs College gehen zu lassen. "Ich finde es seltsam, dass Eltern sich aufregen, wenn ihr Kind das erste Mal aufs College geht. Ich dachte mir: Was ist schon dabei, sie redet eh nicht mit mir", witzelte die Schauspielerin im Interview. Ihre Meinung änderte sich allerdings, als sie ihre Tochter zum zweiten Collegejahr verabschieden musste: "Es ist gerade noch alles gut. Sie war zu Hause, also hatte ich noch nicht das Empty-Nest-Syndrom. Aber ich weiß, ich werde es haben... Ich liebe es, sie um mich zu haben."

Courteney schwärmte weiter: "Ich meine, sie ist unglaublich. Sie ist ein wirklich besonderes, kluges, lustiges Kind." Die beiden verbrachten dieses Jahr ihren Sommer zusammen, und dabei fiel der Mutter direkt auf, wie sich Coco (20) durch ihr erstes Collegejahr schon zum Positiven verändert hatte und offener geworden war. Diese Veränderung schreckte sie ab und machte es für die Mutter noch schwerer, ihre Tochter ziehen zu lassen. "Ich habe gesagt: Ich will nicht, dass du zurück aufs College gehst. Das zweite Jahr war schwieriger für mich", erzählte sie im Interview.

Coco stammt aus der ersten Ehe von Courteney mit Schauspieler David Arquette (53). Anders als bei vielen Hollywood-Scheidungen lief laut David in einem Interview gegenüber People alles sehr entspannt ab: "Wir haben nie gegeneinander gekämpft, weder bei der Scheidung noch bei der Erziehung unseres Kindes". Für Tochter Coco ist das Verhältnis ihrer Eltern sehr gut, sie versteht sich mit beiden Seiten und ihr Vater findet weiterhin liebevolle Worte für seine Ex-Frau: "Ich liebe sie auch, und sie ist ein wunderbarer Mensch... Wir haben eine großartige Beziehung, weil wir uns gegenseitig mit Respekt behandeln."

Getty Images Courteney Cox, Schauspielerin

Instagram / courteneycoxofficial Coco Arquette und ihre Mutter Courteney Cox am Strand

