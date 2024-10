Freunde waren besorgt über Liam Paynes Pläne vor seinem Tod

Vergangene Woche erschütterte Liam Paynes (✝31) tragischer Tod die Welt. Der Sänger starb nach einem Sturz von dem Balkon seines Hotels in Buenos Aires. Wie in den Tagen nach dem Vorfall herauskam, soll das One Direction-Mitglied bereits seit einiger Zeit mit persönlichen und gesundheitlichen Problemen und Drogen zu kämpfen gehabt haben. Für das kommende Jahr soll trotzdem eine Reihe von Konzerten geplant gewesen sein, was die Freunde des Sängers besorgte. "Als herauskam, dass Liam mit neuen Leuten über eine Reihe von Dates gesprochen hatte, gab es unter seinen Freunden ein großes Unbehagen, dass dies eine schlechte Idee war. [...] Das Unterwegssein kann unglaublich anstrengend sein und Liam war mental nicht in der besten Verfassung", verrät ein Insider gegenüber Mirror.

In den Wochen vor seinem Tod hatte der 31-Jährige bei "Building the Band" als Mentor mitgewirkt. Auch dabei hatten seine Vertrauten die Sorge, dass er nicht "emotional stark genug" sei. Die sechswöchigen Dreharbeiten, die er gemeinsam mit Nicole Scherzinger (46) und Kelly Rowland (43) absolvierte, wurden kurz vor seinem tödlichen Sturz abgeschlossen. Die von Backstreet Boys-Mitglied AJ McLean (46) moderierte Netflix-Show brachte 50 Sänger zusammen, die versuchten, eine Band zu formen, ohne sich jemals persönlich zu sehen. Wann genau sie auf dem Streaming-Giganten abrufbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Liams tragischer Tod löste Entsetzen in der ganzen Welt aus. Wie genau es dazu kam, ist noch nicht vollständig geklärt. In den Stunden vor dem Vorfall soll sich der Musiker in der Lobby seines Hotels auffällig verhalten haben. Erste Ergebnisse eines toxikologischen Tests zeigten, dass er zum Zeitpunkt seines Sturzes einen Mix aus mehreren Drogen im Blut hatte: Es wurden "pinkes Kokain", Methamphetamin, Ketamin, MDMA, Kokain, Benzodiazepin und Crack festgestellt. In seinem Zimmer sei ein Aluminiumrohr gefunden worden, mit dem er einige der Drogen eingenommen haben soll. Die vollständige Autopsie kann noch einige Tage dauern. Wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind, kann Liams Vater Geoff, der nach Argentinien gereist ist, mit dem Körper seines Sohnes in seine Heimat England fliegen. Seine Beerdigung soll für den kommenden Monat geplant sein.

MEGA / Raw Image LTD Liam Payne, Sänger

Getty Images Liam Payne, Musiker

