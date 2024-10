Justin Bieber erwägt Klage wegen Misswirtschaft von Vermögen

Justin Bieber (30) machte im Laufe seiner Musikkarriere Millionen. Sein Vermögen verwaltete er jedoch nicht allein, sondern mit Unterstützung seiner ehemaligen Businessmanager – gegen die er jetzt womöglich rechtliche Schritte einleiten möchte, wie TMZ berichtet. Laut einschlägiger Quellen sei der Sänger der Meinung, sie haben sein Geld falsch betreut und er habe dadurch eine Menge verloren. Um welche Summe es sich dabei handelt, ist nicht bekannt. Es ist ebenfalls unklar, ob es tatsächlich zu einer Klage kommt. Jedoch werde die Option derzeit von ihm und seinem Team diskutiert.

Es heißt, während ihm einige raten, juristische Maßnahmen zu ergreifen, meinen andere, es sei nicht der richtige Weg. Dabei soll es ein ausschlaggebendes Argument gegen die Klage geben: Der "Baby"-Interpret habe eine Phase durchgemacht, in der er sehr verschwenderisch unterwegs war – und somit durch Eigenverschuldung eine Menge Geld verlor. Justins finanzielle Situation soll jedoch stabil sein. Anfang 2023 verkaufte er seinen Musikkatalog für rund 185 Millionen Euro und auch davor soll er ein Vermögen von 93 Millionen Euro gehabt haben.

Die angebliche Misswirtschaft durch seine einstigen Manager ist aber wohl nicht das einzige, was Justin gerade durch den Kopf geht. Er war jahrelang eng mit Rapper P. Diddy (54) befreundet, der derzeit wegen unter anderem Vergewaltigung und Erpressung in Untersuchungshaft sitzt. Laut einem Insider soll sich diese Gesamtsituation negativ auf den gebürtigen Kanadier auswirken, insbesondere auf seinen mentalen Zustand. "Justin ist im Moment psychisch in einer schwierigen Lage. Ihn verbindet eine so lange Geschichte mit Diddy und die Vorwürfe gegen ihn waren schwer zu verarbeiten", erklärte der Informant gegenüber Us Weekly.

Getty Images Justin Bieber, Februar 2022

Getty Images Justin Bieber und P. Diddy, 2014 in Los Angeles

