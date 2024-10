Kate Cassidy plante gemeinsame Zukunft vor Liam Paynes Tod

Nur wenige Tage ist es her, dass Liam Payne (✝31) bei einem tragischen Sturz ums Leben kam. Nun meldet sich seine Freundin Kate Cassidy mit einem traurigen Statement auf Instagram zu Wort. "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mein Herz ist so zerrüttet, dass ich es nicht in Worte fassen kann. Ich wünschte, du könntest sehen, welchen großen Einfluss du auf die Welt hattest, auch wenn sie sich im Moment dunkel anfühlt", versucht sie, ihre Emotionen in Worte zu fassen. Die beiden hatten große Pläne für ihre gemeinsame Zukunft: "Vor ein paar Wochen saßen wir an einem schönen Abend draußen und manifestierten unser gemeinsames Leben. Ich habe deine Notiz immer bei mir, auch wenn du sagtest, ich soll sie mir nicht ansehen. Darauf stand: 'Ich und Kate sind binnen eines Jahres verlobt/verheiratet und für immer zusammen'."

Liam sei ihr bester Freund gewesen und die Liebe ihres Lebens, schreibt Kate weiter: "Deine Energie war ansteckend und hat jeden Raum erfüllt, den du betreten hast." Aktuell fühle sich die Situation für sie noch surreal an, so richtig scheint sie nicht glauben zu können, dass das alles passiert ist. "Nichts davon fühlt sich real an, und ich kann mich nicht mit der neuen Realität anfreunden, dass du nicht mehr da bist. Ich kämpfe damit, herauszufinden, wie ich in einer Welt ohne dich an meiner Seite leben soll", meint Kate ehrlich. Dennoch verspreche sie Liam, dass sie für immer zusammen sein werden, wenn auch nicht so wie geplant.

Liam und Kate machten ihre Liebe 2022 öffentlich. Seitdem zeigten die beiden ganz offen, wie sehr zwischen ihnen die Funken sprühten. Der ehemalige One Direction-Star schien endlich die Richtige gefunden zu haben. Vor einigen Monaten schwärmte er noch auf TikTok: "Ich habe noch nie eine Liebe wie die von Katelyn empfunden. Wir machen einander zu besseren Menschen." Der Brite könne das erste Mal bei jemandem "er selbst sein".

Instagram / kateecass Liam Payne und seine Freundin Kate Cassidy

