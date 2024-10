Vor Tod: Liam Payne fand in Kate Cassidy seine große Liebe

Liam Payne (✝31), ehemaliges Mitglied der Band One Direction, ist am Mittwoch nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires verstorben. Längere Zeit vor seinem tragischen Tod hatte der Sänger auf TikTok ein emotionales Statement über seine Freundin Kate Cassidy geteilt. "Ich habe noch nie eine Liebe wie die zu Katelyn empfunden. Wir machen einander zu besseren Menschen", schwärmte Liam von seiner Partnerin und fügte hinzu, dass er dank ihr "das erste Mal er selbst sein könne." Kate hatte ebenfalls ein Video veröffentlicht, in dem sie erzählte, dass sie ihre Gefühle für Liam bereits im Alter von zehn Jahren manifestiert habe: Als Kind bastelte sie wohl eine Puppe, die sie bis heute aufgehoben hat. An ihr war ein Zettel mit Liams Namen befestigt.

Der gebürtige Brite und seine Kate hatten Anfang des Monats ihren Urlaub in Argentinien verlängert, um im Land zu bleiben und ein Konzert von Niall Horan (31) zu besuchen, dem früheren Bandkollegen des Verstorbenen. Doch trotz der romantischen Zeit gestand Kate, dass sie aufgrund ihres Unbehagens, zu lange an einem Ort zu verweilen, nach zwei Wochen habe heimkehren wollen. Liam begleitete sie nicht auf der Rückreise und erklärte scherzhaft in den sozialen Medien, dass er noch die Gegend erkunden wolle. Wenig später kam der 31-Jährige ums Leben.

Liam und Kate gaben ihre Beziehung Ende 2022 bekannt und machten seither keinen Hehl aus ihrem Liebesglück. Nur kurz nach dem Beginn ihrer Romanze bestätigte auch ein Insider gegenüber The Sun, wie überglücklich die Turteltauben miteinander seien: "Sie sind verrückt nacheinander. Kate ist ein wildes Mädchen, also wird Liam auf jeden Fall eine Menge Spaß haben."

Instagram / kateecass Liam Payne und seine Freundin Kate Cassidy

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy, 2024