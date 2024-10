Sarah-Jane weint bei erstem "Temptation Island"-Lagerfeuer

Beim ersten Lagerfeuer der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. werden Sarah-Jane Wollny (26) und ihr Freund Tinush ganz schön auf die Probe gestellt. Tinush war eigentlich fest davon überzeugt, dass seine Freundin nichts tun würde, was ihn verletzen könnte, und glaubte, sie in ihrer Partnerschaft glücklich zu machen. Doch die gezeigten Clips sprechen eine andere Sprache: Darauf tanzt die Blondine ausgelassen mit den Verführern und trinkt sogar aus dem Bauchnabel eines Mannes. Sichtlich betroffen erklärt Tinush: "Ich dachte schon, sie wird sich da zurücknehmen und würde da an mich denken. Das verletzt mich schon auf jeden Fall." Die Sorge, dass sie noch weiter gehen könnte, belastet ihn sehr.

Auch Sarah-Jane wird mit Bildern konfrontiert, die in ihr Zweifel wecken. Sie weiß, dass sie eine andere Seite von sich gezeigt hat und ist gespannt, wie Tinush sich ohne ihre Anwesenheit verhält. Zu ihrer Überraschung sieht sie, wie ihr sonst so schüchterner Partner aus sich herausgeht, sich feiern lässt und einigen Verführerinnen sehr nahekommt. Einer Frau gibt er auf den Mitschnitten sogar einen Lapdance. Mit Tränen in den Augen gesteht Sarah-Jane: "Ich hätte nicht gedacht, dass in den ersten Tagen so viel passiert. Ich finde es heftig, ich bin geschockt." Als sie ihren Partner dann noch sagen hört, dass er nicht ausschließen könne, sich in der Kulisse neu zu verlieben, werden ihre Ängste weiter geschürt.

Doch warum hatten Sarah-Jane und Tinush überhaupt beschlossen, ihre Beziehung auf die Probe zu stellen? Einige Wochen zuvor, kurz vor dem Start der fünften Staffel von "Temptation Island V.I.P.", gaben die beiden auf Instagram einen Einblick in ihre Beweggründe. Sarah-Jane hegte Unsicherheiten, weil Tinush sie nicht als seine Traumfrau bezeichnete. Der Musiker erklärte damals jedoch beschwichtigend: "Ich gehe mit dem Wort Traumfrau sehr vorsichtig um." Trotz dessen stellte er auch klar: "Wir hatten in unserer Beziehung oft Phasen, in denen es nicht wirklich gut gelaufen ist und ich auch Gedanken hatte, dass es vielleicht doch nicht passen könnte, weil wir einfach auch zwei sehr unterschiedliche Menschen sind."

RTL / Kimberly Schäfer Sarah-Jane Wollny und Tinush, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und Tinush Nasri, "Temptation Island V.I.P."-Pärchen

