Schwangere Prinzessin Beatrice glänzt bei Event mit Eleganz

Prinzessin Beatrice (36) brachte am Dienstagabend royalen Glanz auf gleich zwei Partys. Die Nichte von König Charles (75) war in London auf der exklusiven Release-Feier der neuen Modekollektion der Designerin Rebecca Vallance zu Gast, umgeben von Promis wie Nicky Hilton (41). Sie glänzte in einem schwarzen Kleid, das am Dekolleté mit feinen Glitzerschleifen aufgepeppt war, wie Bilder von Daily Mail zeigen. Ihr Kleid kaschierte allerdings, was viele Fans sicher erhofft hatten, zu sehen: Ihren Babybauch. Beatrice schien sich aber richtig wohl in ihrer Haut zu fühlen, denn sie strahlte über das ganze Gesicht. Und da ein Event nicht reicht, ging es für sie im Anschluss noch weiter auf das Estée-Lauder-Dinner, wo sie zusammen mit Prinzessin Dianas (✝36) Nichte Lady Kitty Spencer (33) den Abend genoss.

Ihre zweite Schwangerschaft verkündete Beatrice Anfang Oktober. Ein offizielles Statement aus dem britischen Palast auf Instagram gab bekannt: "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi (40) freuen sich sehr, bekannt zu geben, dass sie im Frühjahr ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Ein Geschwisterchen für Wolfie, acht Jahre alt, und Sienna, drei Jahre alt." Für Beatrices Mann Edoardo ist das Baby bereits das dritte Kind – er brachte seinen Sohn Christopher Woolf, genannt Wolfie, mit in die Ehe. Gemeinsam durfte das Paar dann im September 2021 Töchterchen Sienna begrüßen.

Für das Königshaus waren die Babynews besonders wichtig, wie die Expertin Rebecca Russell in einem Essay für OK! erklärte. Zuletzt hätten vor allem negative Schlagzeilen über die Royals die Medien dominiert. Auch wenn die Genesung von Prinzessin Kate (42) ein Lichtblick war, wird immer wieder über den anhaltenden Streit der Familie mit Prinz Harry (40) oder die Auseinandersetzung von Charles mit seinem Bruder Prinz Andrew (64) um die Royal Lodge berichtet. Beatrice sei darin eine positive Konstante und dass sie genau jetzt wieder Nachwuchs erwarte, könne für den Palast nur gut sein. "Bei all dem ist Prinzessin Beatrice jedoch ein Bild einer ruhigen, kultivierten Frau geblieben, die gleichzeitig Mutter [...] ist", betonte Rebecca.

Anzeige Anzeige

actionpress/ Ian West/PA Photos Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice und Prinz William, Royal Ascot 2024

Anzeige Anzeige