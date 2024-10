Darum ist Prinzessin Beatrice' Baby für Royals so wichtig

Prinzessin Beatrice (36) ist zum zweiten Mal schwanger – und wenn es nach der Expertin Rebecca Russell geht, hat dieses Baby eine ganz wichtige Bedeutung für das britische Königshaus. Wie sie in einem Essay für OK! schreibt, haben die Royals in den vergangenen Monaten hauptsächlich negative Neuigkeiten bekommen und somit auch an das Volk weitergeleitet. Seien es die Krankheiten von König Charles (75) und Prinzessin Kate (42), das anhaltende Drama um Prinz Harry (40) oder der Streit des Monarchen mit seinem Bruder Andrew (64) um die Royal Lodge. "Bei all dem ist Prinzessin Beatrice jedoch das Bild einer ruhigen, kultivierten Frau geblieben, die gleichzeitig Mutter [...] ist", schreibt Rebecca. Dass ausgerechnet sie jetzt ein Baby bekomme, sei genau die gute Nachricht, die den Palast in ein dringend benötigtes positives Licht rücke.

Ihre zweite Schwangerschaft verkündete Beatrice erst vor wenigen Tagen. In einem Statement des Palastes bei Instagram heißt es: "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi (40) freuen sich sehr, bekannt zu geben, dass sie im Frühjahr ihr zweites Kind erwarten." Auch der König sei bereits informiert und freue sich sehr auf den Familienzuwachs. Besonders groß war die Freude allerdings bei den Eltern der 36-Jährigen und ihrer Schwester. So schrieb Mama Sarah Ferguson (64) im Netz: "Worte können die Freude und Aufregung nicht ausdrücken, die ich empfinde, während du und Edo einen weiteren kostbaren Zuwachs für eure wunderbare Familie erwartet." Und auch Beatrice' Schwester Eugenie (34) meldet sich zu Wort: "Herzlichen Glückwunsch, Beabea... Ich freue mich auf mehr von dieser gemeinsamen Reise der Mutterschaft."

Beatrice' Baby ist mit seiner Geburt im kommenden Frühjahr dann zwar Mitglied der Königsfamilie, wird aber vermutlich nicht Prinz oder Prinzessin sein. Einen royalen Titel gibt es dennoch, denn Papa Edoardo ist ein Graf des italienischen Adels. Diesen Titel bekommen seine Kinder automatisch. Auch in der britischen Thronfolge nimmt der erwartete Mini-Royal Platz: Das Baby wird sich hinter seiner Schwester Sienna (3) an elfter Stelle einreihen. An dieser steht aktuell noch Eugenie. Sie wird dann auf den zwölften Platz rutschen und ihre beiden Söhne auf die Plätze dahinter.

princesseugenie Prinzessin Beatrice, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice

Getty Images Prinzessin Beatrice mit Edoardo bei einer Hochzeit, 2021

