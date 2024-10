So anders wird neue "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel

Die beliebte TV-Show Hochzeit auf den ersten Blick kehrt 2024 mit einer elften Staffel zurück – und bringt spannende Neuerungen mit sich. Ab dem 28. Oktober können Zuschauer auf SAT.1 und Joyn verfolgen, wie die Experten um Beate Quinn mithilfe von künstlicher Intelligenz und Eye-Tracking-Technologie versuchen, perfekte Paare zusammenzustellen. Die Matching-Methode wurde komplett überarbeitet, um den Singles noch bessere Chancen auf die große Liebe zu bieten.

Eine der größten Veränderungen in dieser Staffel ist die Einführung des Eye-Trackings. Beate, Paar- und Sexualtherapeutin, erklärt: "Wir wollen immer mit den neuesten Methoden und Erkenntnissen arbeiten. Deswegen haben wir Eye-Tracking eingeführt. So kommen wir den Singles noch näher." Die Technologie ermöglicht es den Experten, die Augenbewegungen der Teilnehmer genau zu verfolgen und herauszufinden, welche Merkmale sie anziehen. Zudem erstellen die Singles mithilfe künstlicher Intelligenz Bilder ihrer idealen Traumpartner. Diese künstlich erschaffenen Porträts geben den Experten zusätzliche Hinweise auf die optischen Vorlieben und helfen dabei, besser passende Matches zu finden. "Die Ergebnisse sind ein weiterer wichtiger Baustein auf der Suche nach dem perfekten Match", betont die Expertin.

In den vergangenen zehn Staffeln haben bereits einige Paare bewiesen, dass aus wissenschaftlichem Matching tatsächlich wahre Liebe entstehen kann. Mit den neuen Methoden hoffen Beate und ihr Team, noch mehr Singles zum Glück zu verhelfen. Neben den technischen Neuerungen wird es auch eine soziale Veränderung geben: Erstmals dürfen sich die Single-Frauen und Single-Männer vorab untereinander kennenlernen – allerdings getrennt nach Geschlechtern. So können sie erste Kontakte knüpfen und Erfahrungen austauschen, ohne den eigentlichen Überraschungseffekt der Hochzeit zu verlieren. "Was genau bei diesen Treffen passiert, sehen die Zuschauer in der exklusiven Bonusfolge", verrät Beate. Diese ist bereits ab dem 21. Oktober auf Joyn verfügbar und liefert einzigartige Einblicke hinter die Kulissen der Show.

Sat.1 Karsten, Annika und Expertin Beate Quinn bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer

