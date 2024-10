Sorgte Gloria sich im Sommerhaus wirklich um Umut und Emma?

Gloria Glumac (32) sprach zusammen mit Theresia Fischer (32) ihre Sommerhaus der Stars-Konkurrenten Emma Fernlund (23) und Umut Tekin (27) auf ein sensibles Thema an: Die beiden fragten sich, ob die Show der Beziehung von Emma und Umut guttue. Aber warum mussten sie sich das von der Seele reden? Im Promiflash-Interview erklärt Gloria, dass ihr während der Dreharbeiten immer mehr aufgefallen sei, wie hart "Team Emut" manchmal miteinander umgeht. Die Beziehung sei laut Gloria "toxisch und eine absolute Achterbahnfahrt": "Man hat mitbekommen, wenn sie von den Spielen gekommen sind, wie bedrückt und traurig Umut war. Er hat auch von den Spielen erzählt, wie Emma da mit ihm umgegangen ist." Sie habe außerdem beobachtet, dass die beiden sich zwar immer wieder vertragen, aber mit den Spielen gehe alles von vorne los. "Er kann einem nur leidtun!", resümiert Gloria.

Was Emma und Umut besonders sauer aufstieß, war die Tatsache, dass Gloria ihre Bedenken vor der ganzen Gruppe offenlegte. Sie hätten es lieber gesehen, wenn sie das Paar unter vier Augen angesprochen hätte. Für Gloria mache das aber keinen Unterschied. "Im Haus haben es alle mitbekommen und hintenrum getuschelt und ich habe es halt angesprochen!", erklärt sie Promiflash und fügt hinzu: "Und ehrlich gesagt ist es egal, ob ich es vor der Gruppe oder mit denen zu zweit mache, weil im Endeffekt bekommt es eh jeder mit, weil wir im TV sind…" Dass Emma und Umut aber nicht glücklich darüber waren, könne sie dennoch verstehen: "Klar konnte ich verstehen, dass es den beiden nicht passt. Sie wollten im Sommerhaus ihr Image aufpolieren."

Als die Gruppe im Sommerhaus mit Emma und Umut an einem Tisch saß, fackelte Gloria nicht lange: "Glaubt ihr eigentlich, dass das Sommerhaus euch als Paar guttut?" Das Temptation Island-Pärchen reagierte entsprechen irritiert und gereizt darauf, dass ihre Mitbewohner ihre Beziehung infrage stellten. Als sich auch Theresia einschaltete, gerieten die Beteiligten in eine heftige Diskussion. Nur einer blieb still: Sam Dylan (33). Dass er Theresia und sie nicht unterstützte, versteht Gloria überhaupt nicht: "Sam war in dem Moment einfach eine absolute Schlange und hat mich instrumentalisiert, da es seine Idee war, die beiden anzusprechen."

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin im "Sommerhaus der Stars" 2024

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin Gloria Glumac

