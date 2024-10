Die Sommerhaus-Stars stellen Umut und Emmas Liebe infrage

Im Sommerhaus der Stars hängt mal wieder der Haussegen schief. Abends möchte die Gruppe Umut Tekin (27) und Emma Fernlund konfrontieren – die ständigen, lauten Streitereien des Temptation Island V.I.P.-Paares bieten Anlass zur Sorge. Gloria Glumac (32) macht den Anfang. "Glaubt ihr eigentlich, dass das Sommerhaus euch als Paar guttut?", fällt sie mit der Tür ins Haus. Umut und Emma fühlen sich angegriffen und verteidigen ihre Beziehung. "Wenn du dir wirklich ernsthaft Sorgen machst, kannst du abseits das Gespräch mit mir suchen. Aber nicht vor der Gruppe", motzt Emma zurück. Als sich Theresia Fischer (32) ebenfalls zu Wort meldet, fliegen die Fetzen.

Statt sich die Bedenken der anderen anzuhören, spricht Emma im Gegenzug lauthals schlecht über Glorias Beziehung und stellt klar: "Von ihr möchte ich keine Tipps haben, wie ich meine Beziehung zu führen habe." Immerhin sei Gloria erst seit vier Monaten mit ihrem Freund Micha zusammen. Als die Ex von Nikola Glumac (28) klarstellt, dass sie und Micha sich bereits seit anderthalb Jahren daten und die Beziehung nur nicht gleich offiziell gemacht haben, stichelt Emma: "Ja, weil er davor nicht mal wusste, ob er dich haben will oder nicht."

Sam Dylan (33) hält sich bei dem lauten Konflikt gänzlich zurück und nippt weiter an seinem Sektglas – sehr zum Unmut von Gloria und Theresia. Eigentlich hatten sich die drei abgesprochen und wollten an einem Strang ziehen. Kurz bevor Umut und Emma sich zu der Gruppe gesellt, findet Sam nämlich noch sehr deutliche Worte: "Umut wird unterdrückt von seiner psychopathischen Freundin." So geht der eine Streit nahtlos in den nächsten über. Theresia fühlt sich von ihrem guten Freund im Stich gelassen und beginnt zu weinen.

