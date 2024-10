Ant Ansteads Autofirma Radford Motors meldet Insolvenz an

Wie steht es um das Unternehmen von Ant Anstead (45)? Der Freund von Renée Zellweger (55) muss für seine Autofirma Radford Motors Insolvenz anmelden. Das bestätigte der Miteigentümer Daniel Bednarski in einer offiziellen Erklärung gegenüber People: "Während dieses Prozesses wird erwartet, dass bestimmte Eigentumsübergänge stattfinden, was ein wichtiger Schritt in unserer Entwicklung ist. Wir sind begeistert von dem Weg, der vor uns liegt, und bleiben fokussiert darauf, das Geschäft mit erneuerter Energie und Zielstrebigkeit wie gewohnt fortzusetzen."

Das Statement klingt wohl erst mal gar nicht so schlecht – weitere Dokumente, die dem Magazin vorliegen, zeigen den Sachverhalt jedoch in einem ganz anderen Licht. Dem TV-Star und seinem Mitgründer Daniel werden von ihrem Geschäftspartner Pastor Velasco Betrug und Täuschung vorgeworfen. Angeblich schulden die beiden dem Kläger noch knapp 1,8 Millionen Euro. Zudem behaupte ein weiterer Miteigentümer der Firma, dass die beiden die Finanzen des Unternehmens falsch verwaltet haben sollen. Dass die Geschäftsidee trotz einer Menge Leidenschaft für Autos auch nach hinten losgehen könnte, schien Ant schon von Anfang an bewusst gewesen zu sein. "Das ist für mich ein enormes Risiko", verriet er vor einigen Monaten gegenüber People und fügte hinzu: "Wir sind sieben Leute und wir haben das privat finanziert. Wir machen das. Wir riskieren alles."

Während es finanziell bei dem Briten gerade wohl nicht ganz so rosig aussieht, scheint es in seinem Liebesleben aber mehr als gut zu laufen. Die Fernsehbekanntheit und der Bridget Jones-Star sind bereits seit drei Jahren ein Paar – laut Insidern ist es gut möglich, dass sie bald sogar den nächsten gemeinsamen Schritt wagen. "Sie sind unsterblich verliebt und wollen es offiziell machen", plauderte die Quelle gegenüber OK! Magazine über angebliche Hochzeitspläne der beiden.

Getty Images Ant Anstead, TV-Moderator

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger im April 2022

