Haus in Portugal: Werden George Clooney und Harry Nachbarn?

George Clooney (63) und seine Ehefrau Amal (46) planen möglicherweise den Kauf eines neuen Anwesens in Portugal. Wie unter anderem Hello! berichtet, sind der "Ocean's Eleven"-Star und die Menschenrechtsanwältin begeistert von der Küstenstadt Melides, etwa eine halbe Stunde von Lissabon entfernt. Sie liebäugeln mit einem luxuriösen Eigenheim im exklusiven CostaTerra Golf and Ocean Club, einem abgeschiedenen Areal mit über 300 Häusern. Interessant dabei: In derselben Gegend haben sich bereits Prinzessin Eugenie (34) und ihr Ehemann Jack Brooksbank (38) niedergelassen, während auch ihr royaler Cousin Prinz Harry (40) und dessen Ehefrau Meghan (43) hier nach einer europäischen Basis suchen sollen.

Die royale Verbindung der Clooneys ist nicht neu: Bei der Hochzeit von Harry und Meghan im Jahr 2018 waren George und Amal zu Gast, und im Folgejahr nahm Amal an Meghans luxuriöser Babyparty in New York City teil Jack Brooksbank gehört fast zur Familie der Clooneys, da er einst als Markenbotschafter für Georges Tequila-Marke Casamigos tätig war. Ihr örtlicher Bezugspunkt zum neuen Anwesen könnte kaum besser sein, da Michael Meldman von Discovery, der Muttergesellschaft von CostaTerra, auch Georges Partner bei Casamigos ist.

George ist kein Fremder, wenn es um prestigeträchtige Immobilien in Europa geht. Sein Anwesen am Comer See, die Villa Oleandra, wurde 2002 erworben und ist mittlerweile rund 92 Millionen Euro wert. Dieses Haus war sogar Schauplatz von Georges erstem Zusammentreffen mit Amal im Rahmen eines gemeinsamen Abendessens. In Frankreich haben die Clooneys zudem das Domaine Le Canadel in der Provence erworben, ein Anwesen mit beeindruckendem Ausblick, einem Pool, einem Tennisplatz und einem Weingut.

