So diskret lief Amal und George Clooneys erstes Treffen ab

Die beiden gelten als Traumpaar Hollywoods: Amal (46) und George Clooney (63). Doch am Anfang ihrer Romanze spielten sie zunächst ein Versteckspiel. Die Menschenrechtsanwältin berichtete kürzlich gegenüber Vogue, dass sie bei einem Abendessen mit ihrer Familie verraten habe, dass sie die Schauspiellegende treffen wolle: "Das Schlimmste ist, ich mag ihn wirklich. Und er kommt morgen!“ Daraufhin habe ihre Cousine erwidert, dass sich die beiden wohl kaum bei Starbucks treffen könnten. Also plante Amal ein diskretes Treffen in einem exklusiven Londoner Restaurant, um dem öffentlichen Interesse zu entgehen.

Die beiden kommunizierten zunächst per E-Mail, nachdem sie sich in Georges Villa am Comer See kennengelernt hatten, wo der Schauspieler eine Gruppe gemeinsamer Freunde beherbergte. Nach dem ersten gemeinsamen Restaurantbesuch begann Amal, sich "jeden Tag still und leise" mit dem Schauspieler zu treffen – fernab von Fotografen und neugierigen Blicken. Die 46-Jährige erklärte: "Es fühlte sich wie das Natürlichste auf der Welt an. Vor dieser Erfahrung hatte ich von einer solchen Liebe geträumt, die so überwältigend ist und keine Abwägungen oder Entscheidungen erfordert." George erinnerte sich ebenfalls an ihr erstes Treffen zurück: "Natürlich war sie schön. Aber ich fand sie auch faszinierend und brillant. Ihr Leben war unglaublich aufregend – die Klienten, die sie betreute, und die übermenschliche Arbeit, die sie leistete."

Vor zehn Jahren gaben sich der Schauspieler und die Juristin in einer romantischen Zeremonie in Venedig das Jawort. Drei Jahre später kamen ihre Zwillinge Alexander (7) und Ella (7) zur Welt. Die beiden treten nur selten öffentlich auf, meist zu beruflichen Anlässen. So auch bei der Premiere von Georges Film "Wolfs" beim Filmfestival in Venedig. Sie leben zurückgezogen in ihrem Zuhause im Vereinigten Königreich und in ihrem Château in Frankreich.

Getty Images George und Amal Clooney, 2018

ActionPress/ Backgrid Amal und George Clooney bei den Filmfestspielen von Venedig, 2024

