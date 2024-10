Jennifer Lawrence strahlt mit Babybauch auf dem Red Carpet

Vor wenigen Tagen verbreiteten sich die süßen Babynews – Jennifer Lawrence (34) wird zum zweiten Mal Mutter. Nun präsentiert die Schauspielerin ihren Babybauch zum ersten Mal im Rampenlicht. Bei der Premiere der Dokumentation "Zurawski v Texas" im Rahmen des AFI Fest in New York strahlt Jennifer auf dem roten Teppich. Dabei setzt ihr leger-elegantes Outfit ihren wachsenden Bauch sensationell in Szene: Sie trägt ein langes Blazerkleid mit schwarzem Taillengürtel, der ihre Körpermitte betont, während schwarze Ballerinas ihren Look abrunden.

Die Schwangerschaftsnews wurden erstmals von Vogue bestätigt. "Glückwünsche an Jennifer Lawrence! Die Oscar-gekrönte Schauspielerin erwartet ihr zweites Kind mit ihrem Ehemann, dem Galeristen Cooke Maroney", hieß es im Netz. Dem Magazin soll die Neuigkeit von direkten Vertretern des Die Tribute von Panem-Stars bestätigt worden sein. Weitere Details, wie das Geschlecht des Babys und in welchem Schwangerschaftsmonat Jennifer sich aktuell befindet, sind bislang nicht bekannt.

Im Februar 2022 kam der kleine Cy als erstes Kind der "No Hard Feelings"-Darstellerin und des Galeristen zur Welt. Dass ihr Sohn kein Einzelkind bleiben soll, war der 33-Jährigen schon früh bewusst. "Jennifer und Cooke geht es sehr gut und sie sing superverliebt. Bei der Erziehung ihres Sohnes haben sie die beste Zeit. Deshalb würden sie gern ein weiteres Kind haben", bestätigte ein Insider das gegenüber Entertainment Tonight.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Action Press / Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2024

Anzeige Anzeige