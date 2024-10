Justin und Hailey Bieber trotzen P.-Diddy-Drama bei Event

Justin (30) und Hailey Bieber (27) legen inmitten des Skandals um den ehemaligen Mentor des Sängers, P. Diddy (54), einen stilvollen Auftritt hin. Die beiden besuchten eine Veranstaltung von Haileys Marke Rhode Skin in Beverly Hills. Beim Verlassen wurden die frischgebackenen Eltern von Paparazzi abgelichtet: Während Hailey in einen stylishen Anzug mit roter Krawatte geschlüpft war, trug Justin ein kariertes Hemd zu einer weiten Baggy-Jeans. Auch Promis wie Kendall (28) und Kylie Jenner (27) sowie Bella Hadid (28) besuchten das Event.

Justin und Hailey wurden vor wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern. Allerdings überschattet der Skandal um P. Diddy das Familienglück. Gegen den Rapper, der derzeit in Untersuchungshaft sitzt, werden beinahe täglich neue schreckliche Vorwürfe erhoben. Justin, der seit seiner Jugend eng mit dem Musikmogul befreundet ist, soll die Situation sehr nahegehen. "Justin ist im Moment psychisch in einer schwierigen Lage", erklärte jüngst ein Insider im Gespräch mit Us Weekly und ergänzte: "Ihn verbindet eine so lange Geschichte mit Diddy und die Vorwürfe gegen ihn waren schwer zu verarbeiten."

P. Diddy wird unter anderem Erpressung und Sexhandel vorgeworfen. Außerdem werden ihm zahlreiche Sexualstraftaten zur Last gelegt. Erst vor wenigen Tagen wurde eine weitere schockierende Geschichte publik: Wie Page Six berichtete, wirft ein Personal Trainer dem "Act Bad"-Interpreten vor, ihn während einer Party im Juni 2022 "unter Drogen gesetzt und wiederholt sexuell missbraucht" zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber und P. Diddy, 2014 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige