Sarah-Jane schaut "Die Wollnys", wenn sie Familie vermisst

Reality-TV-Sternchen Sarah-Jane Wollny (26) vermisst ihre Familie so sehr, dass sie mittwochs Die Wollnys schaut, um sich ihnen nahe zu fühlen. Das verriet die examinierte Krankenpflegerin, deren bekannte Familie inzwischen zu großen Teilen in die Türkei ausgewandert ist, jetzt in einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner. "Ich kriege gar nicht mehr so viel mit", erzählte sie dem YouTuber offen. Obwohl immer auch eine gewisse Melancholie mitschwingt, empfindet sie das Schauen der Sendung als eine Möglichkeit, dennoch am Leben ihrer Familie teilzuhaben: "Ich sitze dann hier in meinem Bett und lache mich kaputt, weil ich das real kaum noch mitbekomme."

Während sich ihre Familie im Ausland ein neues Leben aufbaut, bleibt Sarah-Jane ihrer Heimat Ratheim, Kreis Hückelhoven, treu. Dort lebt sie gemeinsam mit ihrem Freund Tinush Nasri, mit dem sie aktuell in der fünften Staffel von Temptation Island V.I.P. zu sehen ist. Als Grund für ihre Teilnahme an der Show, die dafür bekannt ist, Beziehungen hart auf die Probe zu stellen, nannte sie in der Sendung ihre Verlustangst: "Ich habe generell Angst, hintergangen zu werden. Deswegen sind wir hier."

Bei all diesen emotionalen Herausforderungen schöpft Sarah-Jane viel Kraft aus ihrer Arbeit, wie Tag24 berichtet. Die gebürtige Neusserin sei trotz ihrer Reality-TV-Karriere weiterhin mit Leidenschaft als Krankenpflegerin tätig und arbeite teilweise über 200 Stunden im Monat. Diese berufliche Hingabe gibt ihr Stabilität und Ablenkung. Auch wenn die Familientreffen des Wollny-Clans nun seltener geworden sind, bewahrt die 26-Jährige eine bemerkenswerte Resilienz und findet durch ihre Arbeitsroutinen Trost im Alltag.

RTLZWEI Die Wollnys posieren

RTL / Kimberly Schäfer Sarah-Jane Wollny und Tinush, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

