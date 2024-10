Ben Affleck will nach Trennung nur nüchterne Partnerinnen

Ben Affleck (52) hat die Trennung von Jennifer Lopez (55) ganz schön zugesetzt. Für den "Justice League"-Darsteller war es in dieser Zeit am wichtigsten, weiter nüchtern zu bleiben. Damit das auch in der Zukunft so ist, hat der Hollywoodstar nun eine neue Regel. "Er will nur Leute daten, die grundsätzlich keinen Alkohol trinken oder ihre Alkoholsucht überwunden haben", verrät ein Insider gegenüber Daily Mail. In den vergangenen zwei Jahren habe der Schauspieler sehr gelitten, sodass es für ihn umso wichtiger sei, sich nun auf seine Gesundheit zu konzentrieren.

Dass sich Ben jetzt Gedanken über eine potenzielle Partnerin macht, ist ein gutes Zeichen. "Ben hat die Liebe noch nicht aufgegeben und fühlt sich endlich bereit, nach vorne zu blicken und sich wieder zu verabreden", erklärt die Quelle und fügt hinzu: "Er wird sich auf nichts Ernsthaftes einlassen, bis die Scheidung abgeschlossen ist, aber das bedeutet nicht, dass er keine Dates haben kann."

Dem Ex-Mann von Jennifer Garner (52) wurde 1997 zum ersten Mal bewusst, dass er ein Alkoholproblem hat. Daraufhin gab Ben das Trinken auf, wurde allerdings seitdem mehrfach rückfällig. Nach einem Aufenthalt in einer Entzugsklinik teilte er seinen Fans 2017 auf Facebook mit: "Ich möchte das Leben in vollen Zügen genießen und der beste Vater sein, der ich sein kann. Ich möchte, dass meine Kinder wissen, dass es keine Schande ist, sich Hilfe zu holen, wenn man sie braucht."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2023

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

