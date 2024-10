Blake Lively schenkt Ryan Broadway-Besuch zum Geburtstag

Ryan Reynolds (48) hat Grund zum Feiern: Am 23. Oktober hatte der Deadpool-Darsteller Geburtstag. Zu diesem Anlass überraschte ihn Ehefrau Blake Lively (37) mit Tickets für das Broadway-Musical "& Juliet". Laut einem Insider, der gegenüber People auspackt, habe seine Frau Schwierigkeiten gehabt, sich ein Geschenk für ihn zu überlegen. "Was schenkt man ihm zum Geburtstag? Ich weiß, dass er Musicals liebt, ich liebe Musicals, die Kinder lieben Musicals. Es fühlte sich also wie die richtige Wahl an", habe sie den Mitarbeitern des Theaters erklärt. Mit den gemeinsamen Kindern James (9), Inez (8) und Betty (5) habe das Pärchen die Show sehr genossen.

Nach seiner Familie ist Hugh Jackman (56) wohl einer der wichtigsten Menschen im Leben des Geburtstagskindes. Nachdem der Wolverine-Star zu seinem Geburtstag vor Kurzem nette Glückwünsche von Ryan bekommen hatte, war es nun an der Zeit, sich zu revanchieren. Allerdings dachte der Schauspieler am Ehrentag seines Kumpels nur an dessen Mutter. Auf Instagram schrieb Hugh: "An diesem Tag feiern wir Tammy dafür, dass sie Ryan zur Welt gebracht hat."

Kurz vor seinem Geburtstag musste sich Ryan mit einem unangenehmen Thema befassen. Blake hatte während der Promo-Tour für ihren Film Nur noch ein einziges Mal Kritik dafür einstecken müssen, wie sie mit den ernsten Themen des Streifens umgegangen war. Eine Quelle plauderte im Gespräch mit Radar Online aus: "Ryan arbeitet eng mit Blakes Team zusammen, um ihr öffentliches Image wiederherzustellen. Mit seinem scharfen Auge für Branding und seiner Fähigkeit, jede Situation in einen Gewinnmoment zu verwandeln, ist Ryan ihre beste Chance."

Getty Images Hugh Jackman and Ryan Reynolds bei der Comic Con in San Diego

Instagram / vancityreynolds Ryan Reynolds, Schauspieler

